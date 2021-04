La policía intenta identificar al pistolero, motivo del tiroteo de FedEx

"No hubo confrontación con nadie que estaba allí", dijo. "No hubo disturbios, no hubo discusión. Simplemente pareció empezar a disparar al azar ".

McCartt dijo que cuatro personas murieron fuera de las instalaciones de procesamiento de FedEx y otras cuatro en el interior. Varias personas también resultaron heridas, incluidas cinco llevadas al hospital.

La carnicería duró solo un par de minutos. "No duró mucho", dijo.

Los funcionarios de la oficina del forense dijeron que no han podido llegar al lugar para identificar a las víctimas porque aún se están reuniendo pruebas.

A raíz de los tiroteos, el alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, dijo que la comunidad debe protegerse contra la resignación y "la suposición de que así es como debe ser y que bien podríamos acostumbrarnos".

Fue el último de una reciente serie de fusilamientos en masa en todo el mes de EE.UU. pasado, ocho personas fueron fatalmente dispararon a las empresas de masaje a través del área de Atlanta, y 10 murieron en un tiroteo en un supermercado en Boulder, Colorado.

Fue al menos el tercer tiroteo masivo de este año solo en Indianápolis. Cinco personas, incluida una mujer embarazada, fueron asesinadas a tiros en enero, y un hombre fue acusado de matar a tres adultos y un niño antes de secuestrar a su hija durante una discusión en una casa en marzo.

Un testigo dijo que estaba trabajando dentro del edificio cuando escuchó varios disparos en rápida sucesión.

"Veo a un hombre salir con un rifle en la mano y comienza a disparar y comienza a gritar cosas que no puedo entender", dijo Levi Miller a WTHR-TV . "Lo que terminé haciendo fue agachándome para asegurarme de que no me viera porque pensé que me vería y me dispararía".

Los miembros de la familia se reunieron en un hotel cercano para esperar noticias sobre sus seres queridos, y algunos empleados fueron trasladados allí para reuniones llenas de lágrimas. Pero horas después, algunas personas dijeron que aún no tenían información sobre sus familiares. La mayoría de los empleados no pueden llevar teléfonos celulares dentro del edificio de FedEx, lo que dificulta el contacto con ellos.

"Cuando ves notificaciones en tu teléfono, pero no recibes un mensaje de texto de tu hijo y no recibes información y aún no sabes dónde están ... ¿qué se supone que debes hacer?" dijo Mindy Carson, conteniendo las lágrimas en las primeras horas del viernes. Su hija, Jessica, trabaja en las instalaciones y no había tenido noticias suyas.

El gobernador Eric Holcomb ordenó que se ondearan banderas a media asta hasta el 20 de abril, y él y otros condenaron el tiroteo, y algunos señalaron la frecuencia con la que tales ataques son.

"Nos despertamos una vez más con la noticia de un tiroteo masivo, esta vez en Indiana. Ningún país debería aceptar este horror ahora rutinario. Ya es hora de actuar ", tuiteó el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quien es de Indiana.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que estaba "horrorizada y desconsolada" por el tiroteo en Indianápolis y pidió una acción del Congreso sobre el control de armas.

"Mientras oramos por las familias de todos los afectados, debemos trabajar urgentemente para promulgar leyes de prevención de la violencia armada con sentido común para salvar vidas y prevenir este sufrimiento", dijo el líder demócrata en un tuit.

El presidente Joe Biden y el fiscal general Merrick Garland fueron informados sobre el tiroteo, y el jefe de personal y el asesor de seguridad nacional de Biden se han puesto en contacto con líderes locales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Indianápolis.

Chris Bavender, portavoz de la oficina del FBI en Indianápolis, dijo que están ayudando a la policía con la investigación.

Un hombre le dijo a WTTV que su sobrina estaba sentada en el asiento del conductor de su automóvil cuando estallaron los disparos y que resultó herida.

"Le dispararon en el brazo izquierdo", dijo Parminder Singh. "Ella está bien, ahora está en el hospital".