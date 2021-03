La policía descubre un 'posible complot' de la milicia para violar el Capitolio

El anuncio se produce cuando la policía del Capitolio y otras agencias de aplicación de la ley están recibiendo críticas del Congreso en audiencias contenciosas esta semana sobre su manejo de los disturbios del 6 de enero. La policía estaba mal preparada para la masa de partidarios de Trump con equipo táctico, algunos armados, y los refuerzos de la Guardia Nacional tardaron horas en llegar. Para entonces, los alborotadores habían irrumpido y se habían abierto paso en el edificio y vagaron por los pasillos durante horas, paralizando temporalmente el esfuerzo de certificación del Congreso y enviando a los legisladores a la clandestinidad.

"El Departamento de Policía del Capitolio de los Estados Unidos está al tanto y preparado para cualquier amenaza potencial hacia los miembros del Congreso o hacia el complejo del Capitolio", dijo la agencia en un comunicado. "Hemos obtenido inteligencia que muestra un posible complot para violar el Capitolio por parte de un grupo de milicias identificado el jueves 4 de marzo". La policía no identificó al grupo de milicianos en el comunicado.

Un aviso enviado a principios de esta semana a los miembros del Congreso por Timothy Blodgett, el sargento de armas interino de la Cámara de Representantes, dijo que la Policía del Capitolio "no tenía indicios de que los grupos viajarán a Washington DC para protestar o cometer actos de violencia".

Pero ese aviso se actualizó en una nota a los legisladores el miércoles por la mañana. Blodgett escribió que la Policía del Capitolio había recibido "información e inteligencia nueva y preocupante que indica un interés adicional en el Capitolio para las fechas del 4 al 6 de marzo por parte de un grupo de milicias".

En su testimonio ante el panel de la Cámara de Representantes, la jefa interina de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, dijo que sus investigadores habían recopilado "algunos datos de inteligencia preocupantes", pero se negaron a proporcionar detalles públicamente, diciendo que eran "sensibles a la aplicación de la ley" y que proporcionaría una sesión informativa privada para los miembros del subcomité.

Los legisladores, el personal del Congreso y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley todavía están nerviosos después del ataque del mes pasado, incluso cuando la postura de seguridad alrededor del Capitolio se mantiene en un nivel sin precedentes.

El miércoles, los agentes federales buscaban determinar si hubo un aumento en la cantidad de habitaciones de hotel que se alquilan en Washington, así como monitorear los vuelos al área, las reservas de alquiler de autos y los autobuses que se fletan para traer grupos a la capital, un dijo una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press. La persona no pudo discutir públicamente los detalles de la planificación de seguridad y habló bajo condición de anonimato.

Ha habido una disminución notable en la actividad en línea en algunas plataformas de redes sociales en torno a los esfuerzos del 4 de marzo, y ya había considerablemente menos charlas en línea que durante el período previo al 6 de enero, un día que Trump había promovido repetidamente para su mitin. y animó a miles a venir a la capital de la nación.

También hay una valla muy grande alrededor del Capitolio de los EE. UU. Que bloquea todas las avenidas de entrada, incluidas las calles alrededor del edificio, que se instaló después del 6 de enero.

Además, miles de cuentas que promocionaron el evento del 6 de enero que llevó a un violento asalto al Capitolio de los EE. UU. Han sido suspendidas desde entonces por importantes empresas tecnológicas como Facebook y Twitter, lo que dificulta mucho más para QAnon y los grupos de extrema derecha organizar una repetición de la reunión masiva del jueves.

Twitter prohibió más de 70.000 cuentas después de los disturbios, mientras que Facebook e Instagram eliminaron publicaciones que mencionaban "detener el robo", un grito de guerra a favor de Trump utilizado para movilizar a sus partidarios en enero. Y la conservadora plataforma de redes sociales Parler, a la que muchos de los partidarios de Trump se unieron para promover falsas teorías de conspiración de fraude electoral y alentar a sus amigos a "asaltar" el Capitolio el 6 de enero, fue expulsada de Internet después del asedio.

La policía del Capitolio dice que ha aumentado la seguridad alrededor del complejo del Capitolio desde la insurrección de enero, agregando medidas de seguridad física como la cerca rematada con alambre de púas alrededor del Capitolio y miembros de la Guardia Nacional que permanecen en el complejo. El comunicado dijo que la agencia estaba "tomando la inteligencia en serio", pero no proporcionó otros detalles específicos sobre la amenaza.

El representante Adriano Espaillat, DN.Y., dijo que estaba "muy preocupado" por las amenazas potenciales el jueves y no estaba seguro de si la Policía del Capitolio estaba adecuadamente preparada para responder.

"Creo que debería haber recursos adicionales asignados a sus esfuerzos para barrer en busca de explosivos, por ejemplo", dijo. "Y no sé hasta qué punto se está haciendo en este momento".

Se esperaba que los legisladores fueran informados más tarde el miércoles por los líderes de la Policía del Capitolio en una sesión a puerta cerrada.

Hasta ahora, unas 300 personas han sido acusadas de delitos federales por su papel en los disturbios. Murieron cinco personas, incluido un oficial de policía del Capitolio.

Desde su derrota, Trump ha estado promoviendo mentiras de que le robaron las elecciones a través de un fraude electoral masivo, a pesar de que tales afirmaciones han sido rechazadas por jueces, funcionarios estatales republicanos y la propia administración de Trump. Fue acusado por la Cámara de Representantes después de los disturbios del 6 de enero por incitación a la insurrección, pero el Senado lo absolvió.