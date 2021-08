El video de 10 segundos comienza con el agente saliendo de su auto en una vivienda a la que había acudido la policía después de que una persona llamara al 911 diciendo que estaba siendo amenazada con violencia física, dijo en la conferencia de prensa el jefe interino de la policía, Michael Woods. El agente da unos pasos hacia un grupo de personas que hay en la vereda cuando la menor, que era negra, empieza a agitar un cuchillo hacia otra mujer o niña, que cae de espaldas. El agente grita varias veces que se tire al suelo.

Noticia Relacionada La policía de Columbus mata a una adolescente

La niña con el cuchillo se abalanza entonces sobre otra mujer o niña, que está contra un auto.

Desde unos pocos pies de distancia y con gente a ambos lados, el agente hace cuatro disparos y la adolescente cae al suelo. A su lado en la vereda se ve un cuchillo con mango negro, que parece de cocina o de carne.

La policía no confirmó el nombre ni la edad de la niña el martes. Una persona de su familia dijo que tenía 15 años, mientras que otra dijo que tenía 16.

El tiroteo ocurrió minutos antes de que se anunciara el veredicto en el caso de George Floyd. Los manifestantes que se habían reunido de forma pacífica tras el veredicto para pedir una reforma policial se centraron con rapidez en la muerte de la menor. La multitud, de unas cien personas, coreaba lemas ante la comisaría mientras las autoridades locales expresaban sus condolencias a la familia y admitían lo inusual de que se publicaran las imágenes de la cámara policial tan rápido tras un tiroteo policial.

La ley del estado permite a la policía utilizar medios letales para protegerse a sí mismos o a otras personas, y los investigadores determinarán si ese era el caso, indicó Woods.

Los agentes respondían a una llamada sobre un intento de apuñalamiento cuando la policía disparó a la menor en torno a las 16:45, dijo la policía. La persona que llamó al 911 dijo que una persona intentaba apuñalarles y después colgó.

El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, lamentó la muerte de la víctima pero defendió la intervención del agente.

"Sabemos, basándonos en estas imágenes, que el agente intervino para proteger a otra joven de nuestra comunidad", dijo en la conferencia de prensa.

Agentes que respondieron al teléfono de la comisaría local y policías en el lugar no pudieron proporcionar más detalles a The Associated Press.

Mientras se celebraba la conferencia de prensa, cientos de manifestantes rebasaron las barreras policiales ante la comisaría y se acercaron a los agentes, mientras las autoridades locales mostraban el video de la cámara corporal dentro del edificio. Muchos coreaban "¡Digan su nombre!" mientras otros aludían a la edad de la víctima exclamando "Sólo era una niña". Agentes con bicicletas hicieron retroceder a los manifestantes y amenazaron con emplear aerosoles de pimienta contra la multitud.

La balacera ocurrió unos 25 minutos antes de que un juez leyera el veredicto condenando al expolicía de Minneapolis Derek Chauvin por asesinato y homicidio en la muerte de Floyd. También ocurrió a menos de 5 millas de donde se celebró este año el funeral de Andre Hill, que murió baleado por otro policía de Columbus en diciembre. El agente en el caso de Hill, Adam Coy, con 19 años de experiencia en el cuerpo, está a la espera de juicio por asesinato. La próxima vista será el 28 de abril.

Menos de tres semanas antes de la muerte de Hill, un policía regional del condado de Franklin mató a tiros a Casey Goodson Jr., de 23 años, en Columbus. El caso está bajo investigación federal.

La policía de Columbus mató a tiros la semana pasada a un hombre que estaba armado en una sala de urgencias hospitalarias. Las autoridades siguen investigando ese tiroteo.

Kimberly Shepherd, de 50 años y que ha vivido 17 años en el vecindario, dijo que conocía a la víctima.

"Desde luego, el barrio ha pasado por cambios, pero nada como esto", dijo Shepherd sobre el tiroteo. "Pero esto es lo peor que ha pasado aquí, y por desgracia fue a manos de la policía".

Shepherd y su vecino, Jayme Jones, de 51 años, habían celebrado el veredicto de culpabilidad de Chauvin. Pero el ambiente cambió con rapidez, dijo.

"Estábamos contentos por el veredicto. Pero ni siquiera se pudo disfrutar eso", dijo Shepherd. "Porque mientras recibes una llamada de que es culpable, llega la siguiente llamada de que está ocurriendo esto en mi barrio".