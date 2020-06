La Playa de Miramar no se abrirá: alcalde

Madero, Tam.- Ante el creciente número de contagios de Coronavirus en la zona sur de Tamaulipas, el alcalde maderense, Adrián Oseguera Kernion fue enfático en señalar que no se abrirá la Playa de Miramar.

Y es que señaló que la situación en el municipio y sur del estado se ha vuelto complicada e torno a la pandemia, pues no hay retroceso en los casos.

"No la vamos abrir Playa Miramar, he tomado la decisión de que no se va abrir hasta que no corra riesgo ningún maderense, esa es mi obligación", indicó.

Señaló que se tenía contemplado la reapertura, pero sólo para vehículos sobre el bulevar Costero y la reinstalación de unos 600 comerciantes entre ambulantes, fijos y semifijos.

Sin embargo, el alcalde apuntó que aún no es el momento, pues sería irresponsable abrirla viendo que aún se está en el pico de la pandemia, con casos que aumentan cada día.

Asimismo el alcalde maderense, habló sobre la certificación de la Playa de Miramar Blue Flag, en la cual señala que eso dará una mayor apertura para que inversionistas se acerquen.

Indicó que con esta certificación se demuestra que Miramar es una de las playas más bonitas de México, y la más bonita del Golfo de México.

Precisa que el Gobierno Municipal seguirá trabajando para conseguir más certificaciones que den apertura a más inversiones, tanto nacionales, como extranjeras.