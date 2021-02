La peor vestida de la semana es Inés Gómez Mont

Bienvenidos una vez más a una de las secciones más temidas de nuestro suplemento de moda "La peor vestida de la semana ", la cuál estamos seguros que nadie quiere protagonizar, pero siempre existirá una celebridad digna de hacerlo.

La moda esta semana se prepara para San Valentín con los looks más románticos que las famosas han compartido desde Instagram. Además, las fashionistas natas no han superado la semana de Alta Costura, la cual nos ha dado el norte a todas para crear looks de alto impacto.