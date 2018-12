La peor de la historia

Madrid, España

Crepúsculo, la película que catapultó las carreras de Kristen Stewart y Robert Pattinson basada en el best-seller adolescente de Stephenie Meyer, ha sido elegida la peor película de la historia. La primera película de la saga vampírica lidera el dudoso ranking en el que también se encuentran otras películas como Glitter, Catwoman o The Room.

La lista ha sido elaborada por los votos del público de la web Ranker. Parece que el parpadeo constante de Stewart y la cara de circunstancia de Pattinson han hecho que los espectadores la consideren "la peor película de todos los tiempos". Ranker no es la única web que considera el filme de Catherine Hardwicke la peor película de la historia, la web RiffTrax también la catalogó con ese dudoso honor.

OTRAS MÁS

En la lista de Ranker también se encuentran otras películas de la saga Crepúsculo como Amanecer: Parte 1 (puesto 21), Luna nueva (puesto 27) y Amanecer: Parte 2 (puesto 35). Pese a ello, lo cierto es que los fans de la franquicia creada por Stephenie Meyer siguen apoyándola, prueba de ello fue cuando se convirtió en tendencia en redes sociales la llegada de las cinco películas de la saga a las plataformas digitales.

De entre la lista elaborada por el público de Ranker están cintas como la comedia romántica Una relación peligrosa, que protagonizaron Jennifer Lopez y Ben Affleck cuando fueron pareja, la denostada Batman y Robin que protagonizó George Clooney o The Room, considerada por muchos como la "auténtica peor película de la historia".

La crítica no los juzga

No obstante, parece que esa es la percepción del público, no así tanto la de la crítica. Aunque los comentarios de la prensa no fueron precisamente benevolentes, tampoco fue juzgada como "la peor película de la historia".