La pelota no deja de rodar en la LIMUFUT

La pelota no deja de rodar en la Liga Municipal Universitaria de Futbol que le dio la bienvenida oficialmente a un torneo más.

Como lo marca la tradición desde hace ya varios años. Juan Jacinto Rodríguez y directivos de esta reconocida liga, realizaron la ceremonia inaugural y también la premiación para los equipos campeones del Torneo "Ing. José Andrés Suárez Fernández" que terminó hace unas semanas.

La cancha de El Deportivo 7 reunió a más de un centenar de futbolistas, quienes se presentaron bien uniformados para pasar a recoger sus respectivos trofeos.

Como siempre el ambiente lo pusieron desde las orgullosas familias de los niños y jóvenes que participan en la LIMUFUT.

Como invitados de honor a la premiación aparecieron autoridades del deporte municipal y estatal, caso de Salvador Alemán, representante del área de Alto Rendimiento del INDE, Jorge Anduiza, director del IMD, José Luis González, entrenador profesional y quien por muchos años ha dirigido clubes en esta liga, además de Joaquín Ramírez, representante del Gobierno Estatal.

El incansable "Chinto" Rodríguez resaltó que la LIMUFUT cada vez tiene más prestigio a nivel estatal y nacional gracias al empuje de todos los que colaboran año tras año.

"Reynosa está empezando a ganar torneo importantes, son logros de todos los que conformamos esta liga, es una satisfacción el hecho de promover el futbol, hicimos una premiación muy bonita y vamos a seguir echándole ganas este año", manifestó el dirigente.

En este torneo están participando cerca de 70 equipos en las diferentes categorías. La Liga Universitaria tendrá un gran 2018 ya que sus selectivos estarán participando en importantes Torneos Nacionales, resaltando los Mineros Reynosa, quienes del 27 de julio al 5 de agosto representarán a Tamaulipas en el Torneo Benito Juárez de la categoría Sub-17.

Las selecciones de la LIMUFUT también representarán al estado en las categorías; Sub 12 en la Ciudad de México, Sub 11 en Durango y Sub 8 en Aguascalientes.