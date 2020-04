La pasión no se le acaba al ´Chema´

Uno de los mejores jugadores que se han visto en los emparrillados de Reynosa y de Tamaulipas es José María Gómez Salinas, quien sigue repartiendo tackleadas con ese emblemático número 52 que dejó huella en su época como universitario.

La pasión por jugar no se le termina al "Chema", quien este año enfrenta un nuevo reto, ahora jugando para los Pioneros de Querétaro, su segundo equipo en la LFA (Liga de Fútbol Americano Profesional de México).

"Me siento muy feliz, ha sido una experiencia muy satisfactoria volver a jugar el deporte que amo, mi última temporada en Liga Mayor fue en el 2014 y duré parado 4 años, pero cuando vi que arrancó la LFA me regresó el espíritu competitivo y me preparé para poder jugar profesionalmente, ha sido un gran reto porque es gente bien preparada tanto en el gimnasio como en el campo", explicó el "veterano" de 31 años de edad, quien inició en este deporte cuando apenas tenía 13.

El "Capi", como se le conoció en su paso por Correcaminos Norte, dijo que tenía cuentas pendientes con el football.

"Yo jugaba football arena pero sentía que necesitaba algo más, yo tenía una espina muy clavada de que cuando estuve en Corre nunca me mandaron a una selección nacional, a un Tazón Azteca y yo quería jugar con los mejores de México, yo sabía que tenía el nivel para estar ahí y aquí lo estoy demostrando", afirmó.

A José María se le recuerda como un gran linebacker pero ahora está jugado como ala defensivo. En el 2018 jugó para los Fundidores de Monterrey en donde demostró su calidad. Ahora con Pioneros apenas le estaba agarrando sabor pero la temporada fue suspendida en la jornada 5 por el tema del COVID-19.

Con los Búfalos fue parte de aquella camada de oro que conquistó 7 campeonatos estatales, además perteneció a la histórica primera generación de los Correcaminos Reynosa en la Liga Mayor de la ONEFA.

Pero "Chema" no quiere vivir del pasado, él se aferra a disfrutar el presente porque no sabe que vendrá más adelante.

"No se si el otro año vaya a seguir pero yo me voy a preparar físicamente, yo venía disfrutando mucho esta temporada, mi familia me apoya mucho, incluso han ido a Querétaro para verme jugar, todo lo que he hecho por seguir jugando ha valido la pena", afirmó.