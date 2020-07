La parodian en televisión

En La Parodia imitan de manera burlesca a políticos, populares programas de televisión, estrellas de la música y ahora hasta Erika Buenfil, quien ha sido llamada la reina de TikTok.

Y fue Yeka Rosales la encargada de protagonizar el sketch en el que parodiaron cómo la protagonista de Amores Verdaderos se ha vuelto un fenómeno por los peculiares videos que publica en la red social.

"Hay sketches donde uno no para de reír y éste fue uno de ellos. Me gustó muchísimo hacerla (a Buenfil). De entrada, cuando me caracterizaron me sorprendí mucho, cuando me vi, dije: ¡Dios mío, sí me parezco!

"Y el sketch está muy chistoso porque le hacen preguntas a Erika y ella sólo contesta con tiktoks, fue uno de los más divertidos, a mí me encantó", compartió Rosales en entrevista telefónica.

Para la actriz y comediante, representar a su colega, quien a sus 56 años es muy popular en la aplicación, donde cuenta con 7.7 millones de seguidores, tiene su chiste.

"El lip sync (sincronización de los labios) fue lo más difícil. Realmente, cuando me dijeron ´estúdiala´, no fue a su voz sino más bien cómo hacer esta sincronía y los gestos. Ella tiene muchos muy particulares y eso fue en lo que más me fijé.

"Es exitosa (en TikTok) porque es como la tía de la fiesta, la que baila de cierta manera y es toda animosa y todo, y tuve que ver cómo lo hacía", explicó Rosales.

Pese a que no ha tenido la oportunidad de mostrarle su trabajo personalmente, la comediante espera sorprender a la actriz con su imitación.

"Espero que vea mi trabajo, que le guste, no sólo lo actoral sino la caracterización, creo que eso también le va a gustar muchísimo", expresó.