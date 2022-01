La pandemia escala en México con más de 20.000 nuevos casos de coronavirus

La pandemia va en ascenso en México. El país ha registrado 20.626 casos de covid y 94 defunciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el último informe de las autoridades sanitarias. Es un aumento de más de 5.000 contagios en comparación con el día anterior y de casi cuatro veces más personas infectadas de las que se enfermaron el miércoles de la semana pasada, en medio del mayor repunte que se ha visto desde finales de agosto pasado. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población que extreme precauciones, mientras el frío y la incertidumbre por el avance de ómicron han disparado la demanda de pruebas de diagnóstico en los últimos días en la capital y las principales ciudades. "Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y, lo más importante de todo, no hay fallecimientos", dijo el mandatario.

Los datos de los últimos días apuntan al impacto de ómicron, más contagiosa que otras variantes, pero con síntomas que suelen ser más leves. Las estadísticas reflejan que los casos han subido cada día, pero eso no se ha traducido en más muertes. Las autoridades, sin embargo, no han dado información puntual sobre el golpe de la nueva versión del virus al país y los casos que se han logrado secuenciar en plataformas independientes son apenas una fracción muy pequeña. México no sabe cuántos casos tiene realmente de la nueva variante, señalan los especialistas. La alta demanda en la aplicación de pruebas PCR en instituciones públicas y privadas pintarán un panorama mucho más preciso, aunque para eso habrá que esperar semanas.