La OTAN enfrenta un enigma mientras reflexiona sobre la retirada de Afganistán

La violencia está aumentando y los culpables son, bueno, todos: los talibanes, el grupo Estado Islámico, los caudillos, las bandas criminales y los funcionarios gubernamentales corruptos.

Según el sitio web de la OTAN, hay alrededor de 9.600 soldados actualmente en Afganistán, incluidos 2.500 soldados estadounidenses. Los ministros de defensa de la OTAN se reunirán el miércoles y jueves para discutir el camino a seguir.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden está revisando el acuerdo de 2020 de su predecesor con los talibanes, que incluye la fecha límite del 1 de mayo para la retirada final de las tropas estadounidenses del país devastado por la guerra. En Washington, aumentan los pedidos para que Estados Unidos retrase la salida final o renegocie el acuerdo para permitir la presencia de una fuerza estadounidense más pequeña basada en inteligencia.

Todos los actores clave necesarios para un Afganistán estable en la posguerra vienen con un equipaje pesado.

Los talibanes ahora dominan la mitad del país y ambas partes en el conflicto han continuado librando la guerra, incluso después de que las conversaciones de paz entre los talibanes y el gobierno de Kabul comenzaron el año pasado en Qatar.

Los talibanes han sido acusados últimamente de asesinatos selectivos de periodistas y líderes cívicos, cargos que niegan. Pero carecen de credibilidad, sobre todo porque se niegan a aceptar un alto el fuego. Tampoco hay pruebas de que hayan cortado los lazos con militantes de Al Qaeda como lo exige el acuerdo entre los talibanes y los Estados Unidos . Un informe de enero del Tesoro de Estados Unidos encontró que continúan cooperando y que al-Qaida se está fortaleciendo.

Algunos informes de áreas bajo el control de los talibanes hablan de la aplicación dura de una interpretación estricta de la ley islámica: mientras que los talibanes permiten que las niñas vayan a la escuela, el plan de estudios tanto para niños como para niñas parece centrarse principalmente en la religión. Hay poca evidencia del progreso de las mujeres en las áreas rurales profundamente conservadoras.

Los señores de la guerra afganos, algunos acusados de crímenes de guerra, han sido cooptados por las fuerzas internacionales desde el colapso del régimen talibán en 2001, acumulando poder y riqueza. En el vacío que seguiría a la retirada de las tropas extranjeras, los activistas y los afganos temen que los señores de la guerra fuertemente armados regresen a otra ronda de combates, similar al derramamiento de sangre de 1992-1996. En ese momento, los señores de la guerra se dirigieron entre sí, matando a más de 50.000 personas, en su mayoría civiles, y destruyendo gran parte de la capital, Kabul.

Las fuerzas afganas también han sido acusadas de mano dura. En enero, un nuevo informe de la ONU decía que casi un tercio de todos los detenidos en centros de detención en todo Afganistán dicen haber sufrido alguna forma de tortura o malos tratos. La corrupción es rampante y las promesas del gobierno de abordarla, según un organismo de control de Estados Unidos, rara vez van más allá del papel.

La filial regional del grupo Estado Islámico, que apunta en particular a la minoría chií del país, se ha vuelto más descarada y violenta, sus ataques aumentan en frecuencia y audacia, poniendo a prueba un aparato de seguridad débil.

A pesar de que se gastaron casi $ 1 billón en Afganistán, de los cuales la mayor parte se destinó a seguridad, la anarquía es rampante. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la delincuencia en Kabul está muy extendida, y los delincuentes suelen trabajar en grupos y utilizar la fuerza letal. "Las autoridades locales son generalmente ineficaces para disuadir el crimen", dijo el Departamento de Estado. "Los agentes solicitan abiertamente el soborno en todos los niveles de la policía local. En algunos casos, los agentes cometen delitos ellos mismos ".

Los puntos de referencia económicos no son mejores.

El Banco Mundial dijo que la tasa de pobreza aumentó del 55% en 2019 al 72% en 2020. Dos tercios de los afganos viven con menos de $ 1,90 al día. El desempleo aumentó en 2020 a 37,9%, desde 23,9%, dijo el Banco Mundial la semana pasada.

"Esto es una absoluta vergüenza dados los miles de millones gastados en este país durante las últimas dos décadas", tuiteó en respuesta Saad Mohsini, propietario de la popular televisión TOLO de Afganistán. "¿Quién se levantará y asumirá la responsabilidad?"

Mientras tanto, a los jóvenes, activistas, minorías y mujeres afganas les preocupa que las libertades que han ganado desde 2001, aunque todavía frágiles, se pierdan ante un gobierno compartido por los talibanes y, si no ante los talibanes, ante los señores de la guerra en guerra.

Para Estados Unidos y la OTAN, la gran preocupación es la seguridad nacional. Ambos quieren garantías de que Afganistán no volverá a convertirse en un refugio seguro para los grupos terroristas como lo fue tanto durante la era de los talibanes como cuando gobernaban los caudillos.

Entre ellos se encuentra Abdur Rasoul Sayyaf, ahora un actor clave en Kabul, cuyo grupo llevó a Osama bin Laden de al-Qaida a Afganistán desde Sudán en mayo de 1996. Sayyaf fue la inspiración detrás del grupo terrorista filipino Abu Sayyaf.

Gulbuddin Hekmatyar, otro señor de la guerra en Kabul, le dio brevemente a Bin Laden un refugio seguro tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 que derrocó a los talibanes, que hasta ese momento habían protegido al líder de Al Qaeda. En 2017, Hekmatyar firmó un acuerdo de paz con el presidente afgano Ashraf Ghani y ahora es miembro del consejo de reconciliación de paz más amplio del país.

En 2012, Human Rights Watch advirtió a la OTAN que, a menos que responsabilizara a las fuerzas gubernamentales y a los talibanes por los abusos, el "legado de la alianza sería un país dirigido por señores de la guerra abusivos, incluidos los talibanes, y fuerzas de seguridad irresponsables", dijo Patricia Gossman. , director asociado para Asia del grupo con sede en Nueva York.

Los analistas coinciden en que no hay una solución fácil para el deterioro de las condiciones de Afganistán, independientemente de que la OTAN se quede o se vaya.

"Seamos muy claros: un frágil proceso de paz destinado a estabilizar el entorno de seguridad pende de un hilo en el contexto de una galería de saboteadores deshonestos", dijo Michael Kugelman, subdirector del Programa Asia en el Wilson Center con sede en Washington.

Algunos dicen que la OTAN y Estados Unidos deberían enviar un fuerte mensaje de paz a todas las partes en el prolongado conflicto de Afganistán.

"Estados Unidos y la OTAN deben tener muy claro ... que no desean más guerra en Afganistán, que quieren un acuerdo político entre las partes en conflicto y que esos líderes que gritan por más guerra, en ambos lados, ya no son buenos se asocia con la comunidad internacional ", dijo Torek Farhadi, analista político y ex asesor del gobierno afgano.

"Sin un acuerdo político, Afganistán se encamina hacia una amarga guerra civil y, potencialmente, el país se fracturará a largo plazo", agregó.