La OPEP prepara estrategia legal contra Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.

El equipo legal de la organización sostendrá conversaciones en los próximos días con firmas de abogados, incluida White & Case LLP, sobre la "Ley Contra Cárteles de Producción y Exportación" (NOPEC por su sigla en inglés), dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información no es pública.



El cártel está buscando recomendaciones estratégicas para lidiar con el proyecto de ley NOPEC, que podría permitirle al Gobierno de Estados Unidos demandarlo por manipular los precios de la energía, dijo la persona.



Un portavoz de White & Case no estuvo inmediatamente disponible para comentar al respecto.



La reunión planificada destaca la creciente presión sobre la Organización de Países Exportadores de Petróleo del mayor consumidor de petróleo del mundo. El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado en repetidas ocasiones al grupo en Twitter, acusándolo de inflar los precios y urgiéndole a aumentar la producción.



La OPEP cedió a la voluntad de Trump, prometiendo el mes pasado agregar alrededor de 1 millón de barriles por día de crudo al mercado, sin embargo, los legisladores han seguido avanzando con NOPEC.



La Cámara de Representantes presentó una versión del proyecto de ley en mayo. El Senado a principios de esta semana también presentó un borrador de la legislación, que enmendaría la Ley Antimonopolio de Sherman de 1890. Esa es la ley que se utilizó hace más de un siglo para romper el imperio petrolero de John Rockefeller.



El Congreso ha discutido varias formas de legislación NOPEC desde el 2000, pero tanto los Presidentes George W. Bush como Barack Obama amenazaron con usar su poder de veto para evitar que se convierta en ley. El riesgo para la OPEP es que Trump podría romper con este precedente.



El organismo bombea alrededor de un tercio del crudo mundial, y el mayor de sus 15 miembros es Arabia Saudita, uno de los amigos más cercanos de Estados Unidos en el Medio Oriente.



Si bien el grupo no se enfoca en un precio específico del petróleo, agrega o elimina oferta al mercado y, por lo tanto, puede afectar el costo del crudo.



Desde enero del 2017, el grupo y sus aliados, incluida Rusia, han reducido la producción en alrededor de 1.8 millones de barriles por día, lo que ha ayudado a elevar los precios internacionales a un máximo de tres años de más de 80 dólares el barril en mayo.