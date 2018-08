La ONU advierte que Corea del Norte continúa con su programa nuclear

Corea del Norte no ha comenzado aún a cumplir su compromiso de desmantelar su programa nuclear, ratificado el pasado junio en la histórica cumbre entre los Presidentes estadounidense, Donald Trump, y el norcoreano, Kim Jong-un, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



"La continuación y ulterior desarrollo del programa nuclear de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) y las declaraciones conexas de la RPDC son un motivo de honda preocupación", señala el informe anual sobre Corea del Norte de la agencia de Naciones Unidas que vigila por el uso pacífico de la energía atómica.



La descripción de la situación, palabra por palabra, aparece en el sumario del informe que el organismo emitió el año pasado, lo que comprueba que poco parece haber cambiado en el programa atómico norcoreano.



En el sumario del nuevo informe, el OIEA califica como profundamente lamentable la prueba atómica realizada por Pyongyang el pasado mes de septiembre, la sexta de las efectuadas hasta ahora, misma denuncia que aparecía en el informe de 2017 sobre la detonación llevada a cabo un año antes.



En el documento se hace un repaso a los acontecimientos del último año, entre los que destaca el compromiso de trabajar hacia la desnuclearización de la península de Corea formulado por Kim Jong-un, primero en abril junto a su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, y luego en el encuentro de junio con Donald Trump.



Sin embargo, el organismo no menciona cambios o medidas que permitan pensar en que Pyonyang ha comenzado a desmantelar su programa atómico.



El OIEA advierte que actividades atómicas de Corea del Norte, como las relacionadas con el reactor de la Central Nuclear de Experimentación de Yongbyon y las tareas de construcción de un reactor de agua ligera, suponen claras violaciones de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.



En el texto, elaborado por el director general del OIEA, Yukiya Amano, la agencia recuerda que desde 2002, cuando sus inspectores fueron expulsados de Corea del Norte, no ha podido llevar a cabo ninguna medida de salvaguarda para verificar que no se desvía material nuclear a usos militares.

La situación no ha cambiado y el organismo recuerda que sigue sin poder realizar inspecciones en el país.



Por ello, el OIEA señala que su conocimiento del programa nuclear de Corea del Norte es limitado y que, conforme tienen lugar más actividades nucleares en el país, su conocimiento está en declive.



Aunque utiliza otras fuentes de información, como imágenes por satélite, los inspectores no tienen acceso a ninguna instalación nuclear en el país asiático.



Sin el acceso, el organismo afirma no poder confirmar ni el estado operacional de las instalaciones, ni el tipo y la finalidad de las actividades que en ellas se llevan a cabo.



Con todo, la agencia se refiere a la situación de varias instalaciones atómicas norcoreanas, como el reactor experimental de Yongbyon, una planta de agua ligera o la mina de uranio de Pyongsan, y concluye que en todas ellas la actividad ha continuado en mayor o menor medida.



El OIEA enumera las condenas que la ONU ha emitido tras las sucesivas pruebas de armas atómicas norcoreanas y afirma que, contrariamente a los requerimientos de esas resoluciones, Corea del Norte no ha abandonado su existente programa nuclear de una manera completa, verificable e irreversible, o cesado todas las actividades relacionadas.



En el informe, Amano exhorta a las autoridades norcoreanas a que cumplan sus obligaciones y cooperen con el organismo para resolver todas cuestiones pendientes.



Además, anuncia que el organismo está preparado para desempeñar una función esencial en la verificación del programa atómico norcoreano.



Tras el anuncio de Trump y Kim el pasado junio, Amano aseguró que el OIEA estaba listo para acometer cualquier tipo de actividad de control de esa eventual desnuclearización, si así se le solicitaba.