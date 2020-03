La OMS corrige a la Secretaría de Salud por su reacción al coronavirus

GINEBRA, Sui (Proceso). – Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) le enmiendan la plana al subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, y señalan: los síntomas del coronavirus no son "los de un catarro" y no existe evidencia de que el clima lo haga más o menos letal.

Más aún, lo exhortan a aplicar medidas de prevención –como lo hicieron China y Singapur– y no sólo de "mitigación".

El 28 de febrero, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario López-Gatell señaló que el virus "no se puede contener", pero "no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo".

"No es una enfermedad grave. En su mayoría estamos hablando de más de 90 por ciento de casos leves [...] cuyos "síntomas son los de un catarro", sostuvo.

Y añadió que "el clima aquí es un elemento importante. No quiere decir que irremediablemente cuando venga el calor súbitamente se va a acabar la transmisión; podría continuar durante el verano. Sin embargo, la posibilidad y la eficiencia con que se transmite va a ser considerablemente menor".

En conferencia de prensa en Ginebra, ese mismo viernes 28, Michael Ryan, encargado de Emergencias de la OMS, corrigió al subsecretario mexicano: ante la expansión del coronavirus, las medidas de contención han sido efectivas en otros países, como China o Singapur.

A pregunta expresa de Proceso, Ryan remarcó que contener un brote tiene por objetivo "romper la cadena de transmisión y que el virus no viaje de una persona a otra".

Explicó que contener es aislar casos, evitar que se propague, rastrear contactos. Eso es lo que hizo China y lo que ha hecho Singapur, por ejemplo, probando que es una medida eficaz porque han logrado bajar el número de casos de manera considerable.

Utilizar medidas para mitigar la enfermedad "es cuando aceptas que ya no puedes parar la transmisión entre personas", comenta.

En ese caso, se utilizan, por ejemplo, medicamentos para tratar de reducir el impacto de la enfermedad que ya se encuentra en la población.

Sin embargo, para el nuevo coronavirus no hay vacuna y no hay un medicamento específico para tratarlo.

Ambas estrategias son necesarias para lidiar con una epidemia, pero en el caso del coronavirus "aceptar que mitigar es la única opción es reconocer que no lo puedes detener", remarca Ryan.

Respecto al clima y al fin de la temporada de influenza, María van Kerkhove responsable técnica del programa de emergencias de la OMS, sostiene que se tiene que estar listo para enfrentar lo que este nuevo virus hizo en China, puesto que se puede transmitir de la misma manera en otra parte.

"El coronavirus puede hacer lo que hizo en China en cualquier otro país y hay que estar listos para ello", remarca la experta, integrante de la misión de la OMS a la nación asiática.

Descarta que en México el brote pueda ser más ligero debido al calor o porque termine la temporada de influenza.

Indica en entrevista: "Solamente estamos a siete semanas desde que surgió el virus y todavía estamos aprendiendo de él. No tenemos ninguna evidencia de que pueda actuar diferente en distintas configuraciones climáticas. Se tiene que ver cómo progresa y tenemos que estar vigilantes".

Las recomendaciones para todos los países son las mismas, abunda la experta: identificar los casos, aislarlos, rastrear contactos, seguir a esos contactos durante 14 días y terminar la cadena de transmisión.

En cuanto a los síntomas, Ryan subraya que no se trata de una gripe ni de un catarro, no se presenta con secreción nasal o dolor de garganta, el covid-19 (nombre de la enfermedad) se inicia en 90% de los casos con fiebre, 70 por ciento de los casos con tos seca, dificultad para respirar y, en los casos más graves, con una neumonía.

La tasa de mortandad es de 2 por ciento y las personas que corren mayores riesgos son los adultos mayores y quienes padecen diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Hasta la noche de este 2 de marzo, las autoridades Salud han confirmado cinco casos de Covid-19 en México: dos en la Ciudad de México, y tres más en Culiacán, Torreón y Tuxtla Gutiérrez.

Alerta máximaPor su parte, el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió un mensaje a México: "cualquier cosa que pase está en nuestras manos, especialmente si el gobierno toma un enfoque integral en combinación con toda la sociedad.





"Si hay fuerte liderazgo político y fuerte liderazgo desde arriba, todo es posible.

"México, estamos con ustedes. Estoy seguro de que van a pelear duro para contener el brote y cortarlo de raíz", dijo Tedros a Proceso.

Hasta el 28 de febrero el número de infectados en China era de 78 mil 959 personas, de las cuales habían muerto 2 mil 791. En el resto del mundo se contabilizan 4 mil 351 casos en 49 países y 67 muertes. El virus se ha exportado de Italia hacia 14 países, incluyendo México. De Irán se exportaron 97 casos a 11 países.

Dinamarca, Estonia, Holanda, Lituania y Nigeria han reportado sus primeros casos.

"Debido al continuo aumento del número de casos y de la dispersión a más países hemos aumentado la evaluación de riesgo a nivel global al de muy alto", señala Tedros.

"Hay diferentes escenarios en diversos países. (Pero) la clave para contener el virus es romper la cadena de transmisión", afirma y llama a que los gobiernos y pueblos aborden "unidos" la situación: "Este no es trabajo para el Ministerio de Salud nada más".