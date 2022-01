La odisea administrativa para conseguir la incapacidad por covid: "Debería estar en mi casa"

La frustración y el contagio hacen fila frente a la Clínica número 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital. Decenas de trabajadores enfermos de covid-19, muchos de ellos con síntomas, llevan horas formados para obtener la incapacidad laboral y comparten espacio con personas que solo van a hacerse la prueba y que se exponen al contagio. Por si fuera poco, no se va a poder atender a todos los que esperan, advierten las enfermeras. Es la estampa del México de ómicron, pocos fallecimientos pero un récord de casos que ha desbordado la capacidad de la atención primaria y atascado los trámites administrativos.

Andoni Méndez, de 24 años, lleva seis horas fuera de la clínica, una mole gris en una colonia de clase media de Ciudad de México. En una carpeta de cartulina color azul guarda una prueba positiva de laboratorio. No se encuentra bien; le duele la garganta y tiene los ojos llorosos, pero no le queda más remedio. "Si no me dan la incapacidad, o no voy a trabajar y no me pagan o contagio en la oficina", cuenta, sentado sobre la baqueta. El teletrabajo no es una opción. Labora en un call center y en su casa la conexión de internet viene y va. Mientras, la empresa le exige el trámite porque la ley establece que el Seguro Social paga parte del salario durante la convalecencia.