La nueva rifa con la que AMLO pretende recaudar 120 mdd

En el lugar se iba a construir un desarrollo turístico, pero el terreno está muy alejado, prácticamente en los límites de Sinaloa con el estado de Nayarit, y no se ha podido vender para recuperar el gasto que hizo el gobierno federal para un proyecto inconcluso.

"Nos hace falta ese dinero porque estamos construyendo la presa de Santa María, ahí cerca, y queremos que ese dinero se use para terminar de financiar la presa de Santa María, que es una obra que va a ayudar mucho al riego de alrededor de 30, 40 mil hectáreas, y además va a abastecer de agua a los municipios del sur de Sinaloa y va a generar energía eléctrica", indicó el presidente.

Hasta el momento –abundó-- no existe una empresa turística que quiera invertir en la zona, a pesar de que el gobierno federal está dando facilidades para liberar permisos.

"De todas maneras no hay quien se interese, yo personalmente le he mandado decir a quienes tienen actividad empresarial en Sinaloa, para que quede el dinero en el estado, que si se interesan pueden comprar el terreno, pero no, no se ha podido", agregó.

Luego dijo que ante la falta de compradores se tiene proyectado fraccionar el predio para vender lotes más pequeños en una zona que calificó como "una playa bella".

"Se van a vender terrenos, pero no venderlos sueltos, sino rifar para diciembre; el que quiera tener su terreno de playa compra su boleto. Lo que queremos es sacar los 120 millones de dólares cuando menos, lo que en ese entonces se destinó a la compra".

Y remató: "Malos negocios, claro, malos negocios para la hacienda pública, para el pueblo; buenos negocios para los que hicieron esta operación".