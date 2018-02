LA NUEVA ERA DE ‘BALTA’

El tercero de la dinastía Baltazar subirá al ring en la pelea estelar el próximo 10 de marzo ante el riobravense Luis Araujo.

En el pasado quedaron las peleas amateurs para José Luis Baltazar III, quien está listo para debutar como boxeador profesional el próximo 10 de marzo en la Arena Coliseo. A sus 19 años de edad, el tercero de la dinastía Baltazar comenzará una nueva era en el deporte de los puños. Fueron varios meses de estarlo pensando hasta que lo platicó con su padre y ambos decidieron que era momento de dar el gran paso.

“Estuve esperando mucho tiempo el llamado de la Federación para ir al Comité Olímpico, dije… esto ya se tardó mucho, le dije a mi papá que tenía que dar ese paso al profesionalismo… ¡pero ya! nos dejamos de cosas y tenemos fe en que nos va a ir muy bien”, comentó el orgullo de la Narciso Mendoza.

“Me siento fuerte, me siento en mi momento, sé que puedo lograr más cosas en esta nueva carrera”, afirmó el peleador.

Balta III subirá al ring en la pelea estelar pactada a 4 rounds en la división de peso ligero, su primer rival en el profesionalismo será el oriundo de Río Bravo, Luis “El Mexicano” Araujo.

“Sé que es un rival de experiencia en el profesionalismo, tenemos que trabajar duro y hacer caso en la esquina”, dijo con mucha serenidad.

El “Junior” recorrió mucha lona en el terreno amateur, con más de 150 peleas en su récord y una efectividad del 80 por ciento (triunfos), pero sabe que acá la cosa será diferente.

“Lo que hice como amateur si cuenta como experiencia pero ahorita estoy por iniciar un nuevo camino, lo que cambia es el entrenamiento, más duro, yo me siento normal, tal vez porque tengo un buen rato peleando sin careta, me siento emocionado y nervioso a la vez, porque es un debut y quiero dejar una buena impresión”, expresó el heredero de Don José Luis, que no deja de soñar con ser el ídolo que tanto le urge al boxeo de esta frontera.

“Más que nada lo que quiero es ser un ídolo en Reynosa, de esos como los que había antes, quiero ser reconocido, voy a dar lo mejor de mi y siempre se van a quedar satisfechos con mis peleas”, afirmó.

Baltazar tenía 12 años cuando comenzó a tirar golpes arriba de un ring y cada vez ve más cerca la meta que se trazó en aquel momento, ser campeón del mundo.

“Es un largo camino todavía pero de que se puede, se puede, esa es la meta, ser campeón del mundo, ser uno de los mejores boxeadores de México”, finalizó.