"La noticia que se ha difundido no corresponde a la verdad": Abogado de Correa

Un abogado del exdeRafael Correa negó este jueves los reportes sobre un supuesto pedido de asilo en Bélgica, cuando el ex líder enfrenta un proceso judicial en elandino por un caso de secuestro de un político opositor.Medios internacionales, citando fuentes cercanas a la situación, informó que Correa, quien ahora vive en Bélgica con su familia después de gobernarpor una década, había solicitado asilo.Sin embargo, el abogado de Correa en, Caupolicán Ochoa, indicó que los reportes no eran ciertos."La noticia que se ha difundido no corresponde a la verdad", señaló el letrado."No hay nada sobre el asilo. Hace un momento me dijo el(Correa) que no había ese pedido", indicó.Asimismo, la Cancillería ecuatoriana afirmó que no tenía información sobre el tema.Correa se ha visto envuelto en una batalla legal con fiscales ecuatorianos por un caso del supuesto secuestro del ex legislador Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en el 2012.El miércoles, una jueza llamó a un juicio penal al ex Mandatario por el caso y ratificó una orden de prisión vigente en su contra, pero el juicio sólo podrá iniciar a menos que el político regrese alvoluntariamente o sea capturado por la Policía.La jueza ordenó además que se congelen las cuentas bancarias de Correa e insistirá en el arresto internacional.El exha asegurado que el proceso es una persecución política del actual Gobierno para evitar su participación en la vida política del"Con esto me quieren mantener en el destierro varios años. A nivel internacional no podrán sostenerlo", escribió Correa en su cuenta de Twitter al referirse a la resolución de la jueza.El socialista ganó relevancia internacional cuandootorgó asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien pasó los últimos seis años viviendo en la embajada delen Londres después de haber sido investigado por agresión sexual en Suecia.Bélgica se ha ganado la reputación de ser renuente a las personas extraditadas que alegan motivos políticos detrás de su procesamiento.