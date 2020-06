Esta enfermedad vino a cambiar todo en el planeta no sólo con nosotros aquí, y si así todavía no hacemos conciencia vamos a seguir matando a nuestra gente porque somos nosotros los que propagamos esta enfermedad Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- "La idea de la apertura gradual que se inició en Tamaulipas tiene como principal indicador estar por debajo del 40 por ciento de la ocupación hospitalaria y de ventiladores para continuar con la apertura", dijo la doctora Gloria Molina Gamboa, quien señaló que en caso de que se dispare la incidencia habría que frenar el proceso de reactivación económica.

"Y no se abre hasta que baje la ocupación hospitalaria... primero es que nos vayamos haciendo conciencia de que la ´normalidad´ ya no existe, tenemos una nueva realidad y tenemos que aprender a vivir con el virus, mientras no haya una vacuna tenemos que aprender a vivir y convivir y a no contagiarnos, y sobre todo no contagiar a los que más queremos", señaló la secretaria de Salud.

Aclaró que se deberá de continuar implementando el protocolo sanitario como es el uso de cubrebocas, el doble no circula, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, el lavado de manos con agua y jabón y que todo aquel que pueda, permanecer en su casa el mayor tiempo posible para no contagiarse o propagar el virus SARS-CoV 2.

"Lo que vivíamos antes de diciembre de 2019 ya no existe, porque esta enfermedad vino a cambiar todo en el planeta no solo con nosotros aquí, y si así todavía no hacemos conciencia vamos a seguir matando a nuestra gente porque somos nosotros los que propagamos esta enfermedad", advirtió.

Asimismo la reapertura progresiva de la actividad económica y comercial dependerá de la disponibilidad de camas y ventiladores en los cuatro hospitales Covid y ocho hospitales móviles en Tamaulipas, advirtió Molina Gamboa, quien dio a conocer que hasta el momento se cuenta con 77 por ciento de disponibilidad en camas y 80 por ciento de ventiladores.

"Tenemos el pronóstico de que si la gente acata los protocolos para la reapertura y seguimos teniendo la misma ocupación hospitalaria que hasta ahorita hemos venido teniendo podremos continuar con el proceso de reapertura", dijo.

"En este momento está al 20 por ciento el uso de ventiladores y al 23 por ciento de la ocupación hospitalaria", dijo Molina.

En todo el estado se cuenta con 560 camas para pacientes Covid y 277 ventiladores para pacientes graves por esta enfermedad.

Desde el 16 de marzo al primero de junio se contabilizan 125 defunciones y 1,992 positivos de Covid-19 en esta entidad, al cierre de sección.