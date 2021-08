La noche que Pelé se ofreció como bolero

MEJOR COMO AMIGO

Al ver la calidad de su hijo como futbolista, Dondinho, padre de Pelé, lo llevó a probarse al Santos.

"Estábamos acostumbrados a que mucha gente viniera a hacer pruebas, pero no eran muy buenos, él en su primer entrenamiento descubrió su increíble talento. Me dio un apretón de manos tan fuerte que pensé: ´quiero jugar en su equipo, no quiero ser su oponente´", recordó su ex compañero José Macia "Pepe".

"Llegó con una personalidad que no le tenía miedo a nada", afirmó Dorval Rodrigues, otro ex elemento del equipo brasileño.

NO SE DESPINTA

A los 17 años, Pelé fue convocado para el Mundial de Suecia 1958.

"Unas niñas me tocaban la piel y yo pensaba: ´qué, por qué esta niña me toca como si se me fuera a despintar la piel´, luego se revisaba la mano y veían si tenían tinta. Nunca habían visto a un negro", dijo "O´Rei".

Este Mundial le sirvió a Pelé para cumplir la promesa que le hizo a su padre de ganar una Copa, tras verlo llorar por el Maracanazo de 1950 ante Uruguay.

"No te preocupes papá, no estés triste, luego voy a ganar una Copa del Mundo".

HASTA DE BOLERO

"La primera relación seria que me hizo querer formar una familia fue con Rose (Rosemeri dos Reis Cholbi) aquí en Santos. Yo era un poco tímido, luego me hice amigo del padre de ella. Y para ser su amigo, yo le decía: ´si quiere que le limpie los zapatos, yo se los limpio´. Me hice más amigo de la familia y nos casamos, me casé porque me gustaba, yo era joven, nos gustábamos, había amistad, pero la pasión, la locura, esa no existía", recordó Pelé, quien aceptó que los viajes y sus infidelidades acabaron con el matrimonio tras 10 años.

EL GOL MIL

El 19 de noviembre de 1969 en el marco de un partido entre el Vasco da Gama y el Santos en el Maracaná, Pelé marcó su gol mil.

"Si el portero la tapa o si da en el palo, ¿dónde están mis compañeros?, todos estaban al centro del campo. Me temblaban las piernas, pero lo anoté", recordó Pelé, quien inmediatamente después fue cargado en el campo por miles de aficionados que ingresaron al terreno de juego.

El Presidente dictador Emilio Garrastazu llamó al astro para entrevistarse con él, sin embargo esto le causó muchas críticas a "O´Rei".

SU MAYOR DESAFÍO

Tras retirarse de la Canarinha luego de Inglaterra 1966, Pelé volvería para disputar el Mundial de México 1970, con un cambio de seleccionador de último momento para la llegada de Mario Lobo Zagallo.

"Antes de llegar al estadio lloré y dije: ´Dios, ésta es mi última Copa, prepárame para mi última Copa, quiero ganarla.

"Creo que el gran regalo que recibes en la victoria no es el trofeo, es el alivio. El Mundial del 70 fue más por el país que por el futbol", aseguró Pelé, en referencia a la dictadura que padecía esa nación.

