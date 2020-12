Matamoros, Tam.- El obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, dio a conocer su mensaje navideño a toda la comunidad, con la esperanza de salir de esta pandemia del Covid-19.

En su mensaje monseñor dice: "en la oscuridad de la noche, una luz resplandeció. Y el mensajero divino anunció: ´hoy les ha nacido un salvador´. Los pastores se alegraron, porque por fin brilló la esperanza: Dios, creador de cuanto existe, se hizo uno de nosotros para liberarnos del pecado, compartirnos su Espíritu y hacernos hijos suyos, partícipes de su vida por siempre feliz.

"¡Esa es la buena noticia que se nos repite en Navidad! Pero para percibirla necesitamos estar atentos, como los pastores en Belén, que aunque era de noche, cumplían con su deber cuidando su rebaño.

"También hoy, muchos papás y mamás, profesionales de la salud y personas de distintas edades, están haciendo lo que les toca, a pesar de las penas, de los problemas y de la pandemia. Por eso pueden percibir los mensajes de fe, esperanza y amor que Dios les envía, aunque todavía sea de noche.

"La noche no durará siempre; el día llegará. Por eso no debemos desilusionarnos ante las dificultades ¡Aprendamos de Jesús! Él, desde el principio se topó con problemas: nació lejos de casa y sin un lugar en la posada. Pero viendo más allá, le entró al mundo para transformarlo, aceptando nacer en un pesebre.

"El mundo no es perfecto. Tampoco nosotros lo somos. Pero Dios nos ama y nos echa la mano para que no dejemos de querer a la familia y al mundo, aunque no sean perfectos. No esperemos a que todo sea ideal para poner de nuestra parte ¡Entrémosle! Como la Virgen María y san José, que confiaron en Dios e hicieron lo que les tocaba para contribuir a la salvación del mundo.

"Como dice el Papa, no tengamos miedo a la imperfección, ni a los conflictos; afrontémoslos de manera constructiva, amando y haciendo el bien ¡Feliz Navidad!