La NFL planea volver

La NFL confirmó sus intenciones de organizar partidos de la International Series en 2021, por lo que el Estadio Azteca podría recibir nuevamente un juego de temporada regular a finales de año.

Roger Goodell, comisionado de la Liga, confirmó que tanto la Ciudad de México como Londres forman parte de los planes para la próxima temporada, cuyo inicio se prevé para septiembre próximo.

"Estamos planeando partidos internacionales para 2021. Esta es la estrategia que tomaremos. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en el Reino Unido y México para asegurarnos de que lo hacemos de manera segura", apuntó Goodell en la conferencia anual previa el Súper Tazón.

Desde hace varios años, el comisionado aprovecha los días previos al final de la temporada para confirmar los juegos internacionales y en algunas ocasiones anunciaba los equipos que visitaban territorio nacional.

En esta ocasión, todo parece indicar que será hasta finales del segundo trimestre del 2021 que la Liga comience a tomar decisiones acerca del calendario. En mayo del año pasado, previo al inicio de la actual campaña, la NFL optó por no agendar partidos fuera de Estados Unidos debido al incremento de contagios de Covid-19 en el mundo.

Por ahora, la NFL se limitará a evaluar riesgos de viaje, posibles protocolos en los estadios y otros aspectos de salud y logística.

"Si en algún momento sentimos que no podemos implementarlo de manera segura, decidiremos", agregó el directivo, quien recordó que la actual campaña la NFL recibió a más de un millón de fanáticos en los estadios y no hubo ningún problema, siguiendo los protocolos establecidos.

"El año pasado decidimos no jugar partidos internacionales después de consultar no solo a nuestros oficiales médicos, sino que también vimos, junto con el Sindicato de Jugadores de la NFL, los riesgos de que todo el grupo viajara a un estadio donde no íbamos para poder implementar nuestros protocolos. Esperamos regresar, y lo estamos planeando, y tomaremos esta decisión cuando tengamos suficiente información para hacerlo", expresó.

ENFRENTAN CDMX Y LONDRES RETO

México e Inglaterra deberán mejorar sus cifras en lo que refiere a infectados y muertes a causa del Covid-19 si quieren que la NFL aterrice en sus capitales sin problemas durante la campaña 2021.

El problema para ambos es que son, a la fecha, el tercer y quinto en la lista mundial de más defunciones en el planeta, con 161 mil y 109 mil, respectivamente.

En el caso de México, la capital es la ciudad con más contagios del país con poco más de 1 millón 880 mil personas, mientras que Londres igual lidera esa lista negra en su territorio con más de 528 mil decesos.

Para que la NFL opte por visitar alguna de esas sedes, los casos positivos deben disminuir lo más pronto posible.