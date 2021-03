La NBA dice que las reglas de los equipos se relajarán para las personas vacunadas

Solo un equipo , los New Orleans Pelicans, ha reconocido públicamente un esfuerzo de vacunación en todo el equipo hasta el momento, y lo hizo el fin de semana pasado después de que se modificaran las reglas estatales en Louisiana y permitieran que el equipo comenzara el proceso para jugadores, entrenadores y personal. . Nadie en la NBA se considerará completamente vacunado hasta dos semanas después de recibir la dosis final de la vacuna.

Una vez que eso suceda, las reglas para algunas de esas personas cambiarán, dijo la NBA en un memorando enviado el jueves temprano a los equipos y obtenido por The Associated Press. No se requerirán pruebas diarias en el punto de atención para los jugadores o entrenadores en jefe antes de ingresar a las instalaciones del equipo, ni tampoco se requerirán pruebas en los días libres.