La NASA está de luto: fallece John Young

Houston, Texas

El legendario astronauta John Young, que caminó en la Luna y después fue comandante del primer vuelo del transbordador espacial, ha fallecido, anunció la NASA el sábado. Tenía 87 años.

Young murió el viernes en la noche en su casa en Houston debido a complicaciones por una neumonía, señaló la agencia espacial.

La NASA describió a Young como uno de sus precursores: el único astronauta de la agencia que viajó al espacio con los programas Gémini, Apolo y de los transbordadores espaciales, y el primero en ir al cosmos en seis ocasiones. Fue el noveno hombre en pisar la Luna.

“La histórica trayectoria del astronauta John Young abarcó tres generaciones de vuelos espaciales”, dijo el director interino de la NASA, Robert Lightfoot, en un comunicado enviado por correo electrónico. “John fue uno de ese grupo de primeros precursores espaciales cuyo valor y compromiso generaron los primeros grandes logros de nuestra nación en el espacio”.

Si se cuenta su partida desde la Luna en 1972 como comandante del Apolo 16, su cuenta de despegues hacia el espacio es de siete, una marca mundial durante décadas.

John Young participó en un par de misiones Gémini de dos astronautas a mediados de la década de 1960, fue dos veces a la Luna con el programa Apolo de la NASA, y viajó dos veces más en el nuevo transbordador espacial Columbia a principios de la década de 1980.

Su carrera con la NASA abarcó 42 años, la más larga entre cualquiera de los astronautas, y era muy respetado entre sus compañeros por su celo en favor de la seguridad de las tripulaciones, así como por su franqueza a la hora de cuestionar el statu quo de la agencia espacial.

Aleccionado por la lección que le dejó el incendio en que murieron tres astronautas del programa Apolo en la plataforma de lanzamiento en 1967, Young hizo fuertes declaraciones después de la destrucción del transbordador espacial Challenger poco después de que despegara en 1986. Su estricto escrutinio continuó después de la desintegración del transbordador Columbia cuando éste reingresaba a la atmósfera de la Tierra en 2003.

“Siempre y dondequiera que yo detecté un posible problema de seguridad, siempre hice mi máximo esfuerzo para llamar la atención al respecto, por memorando o por cualquier medio que pudiera servir mejor para que se atendiera el asunto”, escribió Young en su libro de memorias “Forever Young” (“Por siempre joven”, título en el que hace un juego de palabras con su apellido), publicado en 2012.

Young dijo haber escrito una “montaña de memorandos” entre los dos desastres de los transbordadores para “dejarles las cosas bien claras a algunas personas”. Este proceder era considerado casi una herejía en la NASA.

Michael Collins, el astronauta del Apolo 11 que orbitó la Luna en 1969 mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaban sobre la superficie del satélite, consideraba a Young el “paladín de los memorandos de la oficina de los astronautas”. Young continuó trabajando en el Centro Espacial Johnson en Houston “mucho tiempo después de que sus compatriotas fueran obligados a retirarse o hallaran otras actividades promisorias”, escribió Collins en el prefacio de “Forever Young”.

Young continuó como astronauta activo hasta más allá de los 70 años, mucho tiempo después de que sus compañeros se marcharan, y se mantuvo en su papel como la conciencia de la NASA hasta su retiro en 2004.

“Uno no desea ser políticamente correcto”, afirmó durante una entrevista con The Associated Press en el 2000. “Uno desea estar en lo correcto”.

Young formó parte de la segunda generación de astronautas de la NASA, cuando fue seleccionado en 1962 junto con Neil Armstrong, Pete Conrad y James Lovell.