La narcocultura sienta sus reales entre tsotsiles, tzeltales y choles

"Voy a cantar un corrido, quiero que me escuchen bien, yo no soy de Sinaloa, tampoco de Monterrey, soy de los Altos de Chiapas, sangre chamula también. Orgulloso mexicano, indígena al cien por cien...", dice un narcocorrido interpretado por la banda Los Cárteles de San Juan, de esta región tsotsil. Puede encontrarse en YouTube.

Otro narcocorrido dice: "No nada más en Durango existen hombres chingones, en el estado de Chiapas también hay vatos cabrones; usan botas y sombreros y traen sus buenos fogones. No le temen a la muerte y mucho menos al diablo, cuando se quieren matar, se matan como los perros, y no se rajan con nadie".