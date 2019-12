La música estÁ de luto

Estocolmo, Suecia.- Marie Fredriksson, la cantante del dúo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, informó ayer la agencia que la representa.

Fredriksson formó Roxette con Per Gessle en 1986. Ambos lanzaron su primer álbum el mismo año y alcanzaron el éxito internacional a finales de la década de 1980 y durante los 90 con canciones como "The Look" o "It Must Have Been Love".

Según la agencia Dimberg Jernberg, Fredriksson murió el lunes "a consecuencias de una larga enfermedad".

"Con gran dolor debemos informarles que una de las artistas más grandes y queridas se ha ido", dijo la firma.

En su página de Facebook, Gessle escribió: "Fuiste una músico extraordinaria, una maestra de la voz, una increíble intérprete".

"Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido compartir tanto de tu tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor", escribió en inglés, agregando que "las cosas nunca serán igual".

A Fredriksson le diagnosticaron en 2002 un tumor cerebral. Se sometió a un tratamiento agresivo que le pasó factura pero que al final resultó exitoso, dijo su agencia. Sin embargo, perdió la vista de un ojo y quedó con oído y movilidad limitados, y no podía leer o escribir. Tampoco pudo hablar por un largo perdiodo de tiempo después del tratamiento, pero con los años logró volver de manera gradual a los escenarios.

Fredriksson nació en el sur de Suecia el 30 de mayo de 1958 y comenzó su carrera artística en 1984. Dos años después formó Roxette con Gessle, y en 1989 el dúo saltó al estrellato con "The Look".

Alcanzaron el éxito internacional con los discos "Look Sharp!" en 1988 y "Joyride" en 1991, y seis de sus canciones llegaron a los dos primeros lugares de la lista Hot 100 de Billboard. El dúo vendió 80 millones de discos y se embarcó en giras mundiales.

Eran la banda más conocida de Suecia desde ABBA en los 70 y 80, y en 2003, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia les otorgó un premio real. Fredriksson hizo su primera aparición pública tras la operación por su tumor cerebral para recibir el honor con Gessle.

Le sobreviven su esposo, Mikael Bolyos, y sus dos hijos, Josefin y Oscar.

Roxette inspirará a nuevas generaciones

La muerte de Marie Fredriksson tras una lucha de 17 años contra el cáncer (un tumor en el cerebro), permeará en los gustos musicales de las nuevas generaciones, que empezarán a escuchar su música por curiosidad y a muchos les servirá de inspiración para crear cosas nuevas, así lo considera el locutor Toño Esquinca.

"Hay mucha gente joven que a lo mejor nunca había oído hablar de Roxette —el dueto sueco al que perteneció—, entonces harán un descubrimiento y será algo que les llamará mucho la atención y esto va a permear a todos los que hacen música ahora y van a decir: ´¡Ay caray!, había perdido a ese grupo de mi radar o nunca lo escuché´ y eso va a aportar muchas cosas nuevas", dijo el locutor de radio.

"Y eso es muy bueno, porque enseña a las nuevas generaciones, a nuevas personas o a talentos nuevos que están produciendo en el mundo, por ejemplo: series, programas, en fin, que tienen que acudir a música que se elaboró en los 70, 80, 90".

Para Esquinca, el grupo sueco marcó una década de manera indiscutible que se cerró con canciones como "Dressed for success", "Listen to your heart", "It must have been love", entre muchas más en los 80 para dar paso a una nueva era del pop.

En algún momento tuve oportunidad de platicar con Per Gessle, porque vino a México hace muchísimos años, era 1990 y vino a una fiesta de algo de MTV que se hizo en un antro, en donde estuvieron Bryan Adams y Roxette, y Per era fanático de grupos de punk, post punk y del rock. Este chavo me llamó mucho la atención porque de alguna manera era una persona muy rockera y pudieron involucrar el pop de aquellos años, a su manera de hacer música, que era muy amable; creo que eso fue lo interesante de ellos, esa mezcla entre el rock – pop".

El nombre del dúo proviene de una canción que nombra a una mujer llamada Roxette, titulada "Do you wanna be my baby?", del grupo Dr. Feelgood, una de las bandas favoritas de Per, explicó Esquinca, aunque Roxette fue una banda que después de los años 90 quedó en el tintero, pero mantuvo la frescura de sus canciones que continúan en la posteridad y han sido el soundtrack de la vida de muchos.

íconos de la música

Roxette fue un dúo sueco de pop rock formado por la cantante Marie Fredriksson y el cantante y compositor Peter Gessle. El dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito, desde los tiempos de ABBA.

Álbumes de estudio

Pearls of Passion

Look Sharp!

Joyride

Tourism

Crash! Boom! Bang!

Have a Nice Day

Room Service

Charm School

Travelling

Good Karma