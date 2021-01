´´Si la población acata al pie de la letra las indicaciones, en pocos días o semanas irá disminuyendo el número de hechos funestos ocasionados por el Coronavirus´´, manifestó.

Noticia Relacionada La muerte sin tregua; acelera Covid van 39 en 21 días

Insistió en que los ciudadanos deben resguardarse el mayor tiempo que se pueda en sus hogares, que si salen utilicen el cubre bocas, si salen a lugares con aglomeración de personas, apliquen la sana distancia y usen el gel anti bacterias así como recurran cuantas veces sea necesario al lavado de manos con agua y jabón.

"Sin embargo, esto no significa que el pasado jueves, no se ofreció servicio de apoyo a familiares de personas, porque no hubo fallecimientos en ese sentido. De acuerdo con datos proporcionados por autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Reynosa, ayer viernes ofrecieron solamente un servicio de apoyo a familiares de persona que falleció por Covid-19 en el Hospital General.

"Tuvimos conocimiento de que hubo otro más, pero en ese caso no fue solicitado el respaldo del programa dispuesto por el gobierno del estado, para exentarles el pago de cremación o inhumación", expuso Adalberto Elizondo Rivera, titular de la dependencia estatal.