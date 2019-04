La muerte no me espanta: Barbosa

Puebla, Pue.

El candidato a la gubernatura de Puebla de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), Miguel Barbosa Huerta, aclaró que le queda mucho tiempo de vida para fungir como funcionario público una vez que gane las elecciones.

Entrevistado por Radio Fórmula, minimizó los ataques que recibe de la exdiputada federal del PAN, Violeta Lagunes Viveros, la cual fue exhibida en un audio donde analizan la posibilidad de muerte del candidato.

Mencionó que no le tiene miedo a la muerte, que incluso la toreó en su momento, dejando en claro que también está listo para que en muchos años muera y tras haber servido al estado de Puebla.

"A mí la muerte no me espanta, yo estoy listo siempre para la muerte, la he toreado y la muerte es nada, yo estoy preparado para vivir, para vivir por mi familia, para vivir por el servicio público y ahora para gobernar Puebla".

Destacó que se cumplirán dos semanas de campaña y continuará con el ritmo de trabajo que tiene, donde lleva un proyecto de transformación para Puebla, que se caracteriza por la reconciliación para evitar más polarización en el estado.

En un tercer audio de una conversación, gente cercana al senador de Morena, Alejandro Armenta, mencionan la posibilidad de inyectarle miel o azúcar al ahora candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En el audio, difundido por medios locales, se escucha presuntamente a la expanista Violeta Lagunes, al abogado de Alejandro Armenta, Freddy Erazo Juárez y Edgar Moranchel, titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Atlixco, éste último quien supuestamente grabó las conversaciones.

Editados los audios, dice Violeta

>La exmilitante del PAN, Violeta Lagunes Viveros, retó a sus detractores -a quienes calificó "de putos"-, para que la denuncien ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por los audios que se filtraron donde se le escucha hablar de la posible muerte del candidato de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta.

"Que venga la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, o la persona que designe a denunciarme por intento de homicidio y delitos electorales, ya basta de represión y si tengo que ser la primera presa política de Barbosa antes de llegar lo asumo. Yo no me voy a doblar y que vengan aquí todos esos putos a acusarme".

Denunció ser víctima de represión desde hace ocho años por promover la Alerta de Género para Puebla y dijo que acudió a la Fiscalía a entregarse ante cualquier acusación.