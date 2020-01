¡La muerte los persigue!

Ciudad de México.

Morir en pantalla es algo por lo que usualmente pasa en la carrera de un actor, pero existen histriones para los que eso es casi una tendencia, como Kit Harington.

De acuerdo con el estudio "Movie Mortality" del sitio Buzz Bingo, no hay nadie como la estrella de Game of Thrones en cuanto a las probabilidades de que sus personajes mueran en sus proyectos: 62.5 por ciento.

Además de en la serie de HBO, el británico ha dejado de respirar en diversos filmes, como The Death and Life of John F., 7 Days in Hell, El Séptimo Hijo, Brimstone, Pompeya, incluso en la serie Gunpowder.

Un actor que se piensa demasiado propenso a morir, como Sean Bean (El Señor de los Anillos, Game of Thrones), y quien incluso inspiró el hashtag #Don´tKillSeanBean, tiene en realidad un 42.3 por ciento de probabilidades para irse al Más Allá.

Dados sus antecedentes, Harington bien podría tener su debut y despedida en el cine de superhéroes este año, cuando estrene Los Eternos, del universo Marvel.

EL MÁS MUERTO

Quien más veces ha muerto en pantalla es Danny Trejo (Machete): 65 ocasiones. Entre las mujeres, con 20 decesos, la ganadora es Shelley Winters (La Aventura del Poseidón).

En épocas recientes, el año más mortífero ha sido 1997, con 330 muertes en pantalla en las 50 películas más taquilleras del año. La que más decesos aportó, 85, fue Titanic, de James Cameron.