La MLS ha superado a la Liga MX: Efraín Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.

Hablar del crecimiento de la MLS, es también hacer una comparativa con la Liga MX. ¿Cuál es la mejor? El canterano de los Pumas tiene su versión.

"Lejos no está. Me parece que la MLS en muchos aspectos ha superado a la Liga MX y te lo puedo decir por conocimiento de causa. El otro día prendía la tele un sábado en la tarde en Noruega y me pasaban partidos de la MLS, nunca de la Liga MX; la marca está creciendo y ganando a nivel mundial", aseveró.

Sin embargo, el exjugador de Rayados sí acepta que en temas dentro de la cancha el futbol mexicano sigue siendo mejor que el balompié estadounidense.

"En planteles o jugadores ahí estamos, la MLS ha llevado bueno jugadores. Si ponemos cualquier plantel de la Liga MX, es más vasto que MLS. Por circunstancias hay que formar mucho al jugador en la MLS y en la Liga MX el que llega es porque ya está probado o ya destacó en otro lado", declaró.

El campeón del mundo Sub-17 con la Selección Mexicana considera que "las fuerzas básicas en Estados Unidos aún no se manejan como debería, pero poco a poco han dado importancia a ese tema", finalizó.