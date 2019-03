La misión fronteriza es un juego político

Sur de Texas.- "No sirve de nada que estemos vigilando la frontera de México, en mi opinión no hay ninguna emergencia aquí -en la frontera-", dice Rene a EL UNIVERSAL. Él es un soldado estadounidense quien pidió el anonimato y fue enviado con la misión de apoyar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la detección de cruce de drogas y de indocumentados.

"No se va a detener la migración y tampoco la entrada de drogas al país. Es como una burla, no estamos en guerra -contra México-, no tenemos autoridad para detener a indocumentados y la gran parte de la droga no entra por desierto o montaña", señala el militar. "Esas caravanas -de migrantes centroamericanos- vienen con personas que los están guiando, pero no han detenido a ninguno".

El presidente Donald Trump ha dicho que construirá cerca de 900 kilómetros más de muro. Aunque atrás quedaron los prototipos diseñados y mostrados al mundo en Otay Mesa, California; ahora será un muro casi igual al ya existente, metálico y a manera de barrotes para poder ver al otro lado de la frontera. Además, el mandatario desviará fondos de otras dependencias, como el Pentágono, por su declaratoria de emergencia.

"Parecemos de mentira, estamos poniendo alambre de púas en la barda –metálica- que existe y hemos levantado campamentos, pero ni siquiera podemos llamar enemigo a los indocumentados porque no lo son", dice Rene.

"Aquí -en la frontera- ya hay tecnología de guerra desde hace mucho: sensores de movimiento, rayos ultravioletas y otras cosas, pero no entiendo por qué no les ayuda o dicen que no funciona. En Afganistán sí funcionaba, hay lugares donde no podía haber vigilancia con soldados todo el tiempo y la tecnología ayudaba, es algo que muchos no entendemos; porque los políticos dicen que esa misma tecnología no sirve para la frontera".

-

NO SABEN QUE HACEN AQUÍ

Actualmente, los militares en la frontera con México han provisto con alambre de púas más de 170 kilómetros de barda fronteriza y se prevé que concluyan el mismo trabajo próximamente en al menos 200 kilómetros más. Durante los gobiernos de Bill Clinton, de George W. Bush y de Barack Obama se construyeron partes de la barda metálica que hoy existe en la frontera sur de EU y que suma un promedio de 25% del total de la franja.

"Nos habían dicho que era temporal -la estancia en la frontera-, pero cada vez han ido alargando la fecha de regreso -a los cuarteles-. Muchos pasamos Navidad y Año Nuevo aquí, lejos de la familia", comenta este soldado destacado en el sur de Texas.

"Y no es que me queje, es mi trabajo, estar donde me ordenen, pero no sé qué estamos cuidando aquí; las drogas van a seguir entrando y los indocumentados también. Nos han dado autoridad para dispararles si nos sentimos amenazados", comenta riéndose, "¿de quiénes? ¿de una mamá o un papá con sus hijos?".

La última vez que la frontera sur de la Unión Americana fue resguardada por militares fue en 1997 y desde entonces ningún presidente volvió siquiera a sugerir su presencia, después de dos incidentes trágicos.

-

INCIDENTES FRONTERIZOS

El primero fue en enero de ese año, cuando un soldado disparó por la espalda a un joven indocumentado que trataba de huir. El segundo fue en mayo de 1997, cuando otro militar confundió con un indocumentado a un joven que estaba pastoreando a sus borregos. De inmediato las presiones crecieron y los grupos de defensa de los derechos humanos y de apoyo a migrantes protestaron; la política cambió y no se volvió a llamar al ejército a la frontera.

Pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense la visión de los riesgos volvió a cambiar.

"Estuve en Afganistán, no es fácil, uno sabía que podía suceder cualquier cosa; especialmente las minas en las carreteras y las misiones por caminos donde podíamos sufrir una emboscada", recuerda serio y con la vista fija, "sabíamos que teníamos distintas misiones, que de nosotros dependían vidas y quizá hasta el futuro de un país. En esos momentos hay un sentimiento patriótico muy especial porque, entre otras cosas, estábamos persiguiendo a terroristas, enemigos declarados de nuestro país; pero estar aquí -en la frontera con México- poniendo alambres de púas, diciéndole a la Patrulla Fronteriza que vimos a un grupo de personas, para que vayan y los detengan y cosas así, es muy diferente al espíritu militar al que estamos acostumbrados".

Trump ordenó la presencia de al menos 3 mil 750 soldados en la frontera sur de su país desde noviembre de 2018 y, aunque inicialmente se iban a retirar el 15 de diciembre, no sólo permanecieron en sus puestos, sino que incrementaron su número a más de 4 mil.

-

GUARDIA NACIONAL

"Ya estamos trabajando en el nuevo muro, esa es la parte que más tiempo le estamos dedicando ahora. Junto con los soldados de la Guardia Nacional estamos avanzando en esa orden", señala Rene. "No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, pero yo pienso que hasta terminar el muro o tal vez hasta que Trump deje de ser presidente; lo que suceda primero", dice riéndose y a manera de broma.