La misión fronteriza es un juego político

"No sirve de nada que estemos vigilando la frontera de México, en mi opinión no hay ninguna emergencia aquí -en la frontera-", dice Rene a EL UNIVERSAL. Él es un soldado estadounidense quien pidió el anonimato y fue enviado con la misión de apoyar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la detección de cruce de drogas y de indocumentados.

"No se va a detener la migración y tampoco la entrada de drogas al país. Es como una burla, no estamos en guerra -contra México-, no tenemos autoridad para detener a indocumentados y la gran parte de la droga no entra por desierto o montaña", señala el militar. "Esas caravanas -de migrantes centroamericanos- vienen con personas que los están guiando, pero no han detenido a ninguno".

