La migración infantil, un dilema bipartidista

Su número comenzó a aumentar considerablemente después de 2009, cuando 19.418 niños fueron detenidos en la frontera, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Los menores no acompañados alcanzaron su punto máximo en 2014, con 68,000 detenciones. Los analistas dicen que 2021 está en camino de romper ese récord, con más de 600 niños que llegan diariamente a la frontera entre Estados Unidos y México. La mayoría son adolescentes que buscan asilo.

Los informes de niños en almacenes o instalaciones similares a cárceles han puesto al presidente Joe Biden a la defensiva sobre lo que los críticos denominan una “crisis en la frontera”. En su primera conferencia de prensa, el 25 de marzo de 2021, Biden enfatizó repetidamente que su práctica es diferente a la del expresidente Donald Trump, quien introdujo una política de separar a los niños migrantes de sus padres y detenerlos en jaulas.

“No estamos hablando de personas que arrancan a los bebés de los brazos de las madres”, dijo Biden.

Dijo que su administración “se está moviendo rápidamente ... para sacar a estos niños de las instalaciones de la patrulla fronteriza”.

La migración infantil ha sido durante mucho tiempo un dilema bipartidista tan irritante por cuatro razones principales, según mi investigación como estudioso de la inmigración y el análisis de docenas de artículos de revisión de leyes.

1. Los niños necesitan cuidados

Los niños migrantes no pueden simplemente conseguir trabajo y valerse por sí mismos al llegar a los EE. UU. Necesitan ser alojados, educados y alimentados. Si bien algunos pueden tener familiares con ellos o en los EE. UU., Muchos no.

Por ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, o DHHS, debe transportar a los niños no acompañados a una instalación administrada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, un departamento del DHHS, dentro de las 72 horas posteriores a la detención de los niños por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Mientras se resuelve su situación legal como inmigrantes o solicitantes de asilo, lo que puede demorar más de dos años, las autoridades intentan conectar a los niños con un padre, un miembro de la familia o un amigo de la familia en los EE. UU.

Un niño que no tiene conexiones conocidas con los EE. UU. Es colocado en un refugio con licencia u hogar de crianza mientras avanza la solicitud de asilo o el proceso de inmigración. Los grupos sin fines de lucro y con fines de lucro operan más de 170 instalaciones de vivienda en 22 estados bajo subvenciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La administración Trump recortó drásticamente los fondos federales para los servicios para refugiados, lo que obligó a cerrar muchos refugios y oficinas de reasentamiento. Biden dice que su administración se está “moviendo rápidamente para tratar de poner en práctica lo que [Trump] desmanteló”. Para abordar la creciente migración infantil y la escasez de instalaciones de la era Trump, Biden ordenó otras 16.000 camas para albergar a estos niños.

2. La atención es costosa

A diferencia de los aproximadamente 11 millones de adultos indocumentados en los Estados Unidos, una fuerza laboral vital que, según muestran los estudios, impulsa sectores clave de la economía estadounidense como la agricultura y la construcción, los niños indocumentados requieren recursos económicos.

En 2014, un subcomité de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre las llegadas de niños récord de ese año. Como observó el representante Raúl Labrador de Idaho, “El impacto se ha sentido en todo el país, imponiendo una variedad de costos, como educación, atención médica, vigilancia policial y justicia penal”.

Los niños también necesitan traductores y asesores legales durante sus procedimientos de inmigración y no pueden pagar estos costos. Corresponde a los gobiernos federal, estatal y local, así como a las organizaciones sin fines de lucro, brindar servicios legales pro bono. A pesar de estos esfuerzos, se estima que entre el 75% y el 90% de los niños se someten a procedimientos de deportación en los EE. UU. Sin un abogado que los represente, aunque en la práctica rara vez son deportados.

Las comunidades donde finalmente se ubica a los niños son las más afectadas por la inmigración juvenil, y reciben a cientos de recién llegados o más cada año.

“Solo Texas recibió casi 5,300 niños en solo un período de siete meses a principios de este año. El distrito de Miami-Dade en Florida informó que tenía 300 estudiantes más en un solo trimestre del año pasado, lo que cuesta alrededor de $ 2,000 más por estudiante adicional “, Dijo Labrador en 2014.

El gobierno federal proporciona recursos para ayudar a cubrir estos costos. Pero la planificación presupuestaria es difícil, ya que los funcionarios de la ciudad no siempre están informados de la llegada de los niños. El DHHS también ha enfrentado críticas por no rastrear a los niños una vez que son asignados a patrocinadores.

3. El cuidado es complicado

Estos dos últimos temas se combinan para crear un incentivo para que los legisladores simplemente exijan que estos niños sean devueltos a sus países de origen.

Pero muchos de estos niños se enfrentan a la violencia en sus países de origen y, por lo tanto, buscan asilo político. Como sugirió el presidente Biden durante su primera conferencia de prensa, enviarlos a casa violaría la ley de los Estados Unidos, que requiere la protección para aquellos que enfrentan un temor fundado de persecución.

Estados Unidos también tiene obligaciones de derechos humanos en virtud del derecho internacional, incluida la prohibición de devolver a los refugiados a un país donde enfrentarían “tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas u otros daños irreparables”.

De acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, EE. UU. Debe comunicarse con las familias de los menores no acompañados para asegurarse de que los padres sepan que sus hijos están en EE. UU. y den su consentimiento para que residan en el país, quizás de forma permanente.

Pero encontrar a estos padres, especialmente en áreas remotas de Centroamérica, puede ser difícil. Es posible que los niños más pequeños solo conozcan los nombres de sus padres, no su dirección o número de teléfono. A veces, la información de contacto que tienen está desactualizada o es incorrecta.

4. Los migrantes no son electores de nadie

Todos estos son grandes problemas, pero el gobierno de los Estados Unidos ya ha resuelto grandes problemas antes. Entonces, ¿por qué el país sigue luchando para abordar de manera eficaz el problema de los niños migrantes que se remonta a una década?

La razón principal, en mi análisis: la política.

Los inmigrantes indocumentados, y en particular los niños, no son los constituyentes de ningún político de Washington. No tienen voz dentro del sistema democrático de Estados Unidos. Si bien los periodistas pueden informar y lo hacen sobre problemas de inmigración, y los bufetes de abogados de interés público pueden representar y representan a estos niños en los procedimientos de inmigración, los menores no acompañados simplemente no forman parte del bloque de votantes ni de la estrategia de reelección de ningún político.

En consecuencia, el tema a menudo se pasa por alto o se maneja mal sin repercusiones políticas reales. El hecho de que se perciba que una administración presidencial tiene costos de relaciones públicas implica que los niños sufren. Pero la investigación de la encuesta muestra que los votantes estadounidenses no otorgan a la inmigración una alta prioridad en su lista de prioridades.

Y los inmigrantes indocumentados y los propios niños refugiados no pueden realmente responsabilizar a los políticos por sus fracasos en la frontera.

(*Este artículo se ha vuelto a publicar de The Conversation con una licencia de Creative Commons. Es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos).

