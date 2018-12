La medida no es la adecuada: Embajador

Washington, D.C.

El gobierno de México manifestó que su decisión de recibir a los migrantes centroamericanos que pidan asilo en Estados Unidos respondió al cambio de política anunciado ayer por la administración Trump y se adoptó de manera unilateral.

El embajador José Antonio Zabalgoitia, encargado de negocios de la embajada de México en Estados Unidos, dejó claro que aunque su gobierno reconoce el derecho de su vecino para adoptar las políticas migratorios que considere convenientes, no comparte que la medida sea la adecuada.

El diplomático dejó abierta la posibilidad de que su gobierno emita un extrañamiento en respuesta al anuncio hecho este jueves por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de que los migrantes que soliciten asilo serán devueltos a México, mientras una corte de migración procesa su solicitud.

"Se ha hecho en el pasado y la posición se mantiene la misma. No nos parece una medida correcta", sostuvo en conferencia de prensa.

Dijo que con esta acción su gobierno busca evitar que el migrante "quede como pelota de ping pong" como resultado de las políticas de los dos gobiernos. "Alguien tiene que ser el adulto dentro en el cuarto", señaló.

"Ante una medida que no es adecuada, de devolver a los migrantes al punto por donde entraron al país, México lo que hace es privilegiar el interés de las personas, darles un enfoque humanitario", indicó tras señalar que desconoce cuántas personas podrían quedarse en su país bajo ese esquema temporal.

Empero, a partir del número de migrantes que se encuentran actualmente varados en la ciudad de Tijuana, Baja California, Zabalgoitia calificó la eventual cifra como "manejable".

En su anuncio, el DHS explicó que el gobierno estadunidense permitirá el ingreso definitivo de las personas cuyas solicitudes de asilo sean aprobadas, mientras que aquellas que sean rechazadas serán deportadas, algo que a decir de Zabalgoita, será responsabilidad de Estados Unidos.

Aunque en el pasado Estados Unidos venía deportando a sus países de origen a los migrantes detenidos en la frontera, entre ellos a algunos que solicitaban asilo, Zabalgoitia dijo que lo que cambió en el terreno es la política migratoria del nuevo gobierno.

Explicó que en este caso, México decidió admitir a estos inmigrantes devueltos por Estados Unidos, "porque es el derecho de los migrantes, no porque Estados Unidos me lo haya pedido, me lo haya exigido, sobre todo, a cambio de nada. Fue una decisión unilateral nuestra".

Insistió que se trata de una medida de carácter temporal, aunque no precisó plazos, e indicó que de esta manera su gobierno busca evitar que los migrantes se conviertan en víctimas de las políticas migratorias de ambos gobiernos.