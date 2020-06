La mayoría abiertos en Nuevo Progreso

Nuevo Progreso, Tam.- Y en Nuevo Progreso en fin de semana luego de que causaran revuelo la presencia de inspectores del departamento de Alcoholes del Gobierno del Estado, quienes fueron confundidos con personal de la Coepris en un principio, y el presunto cierre de edificio donde se habrían presentado cuando menos dos casos de personas con claros síntomas del Covid-19, este lunes la mayor parte de los negocios en general permanecieron abiertos.

Lo mismo Spa, que estéticas, locatarios, vendedores en general que se localizan por la avenida principal y calles laterales, incluyendo las barras, se encontraban abiertos, sin embargo se espera que finalmente acaten las indicaciones emitidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud al regresar a la Fase 1 de la pandemia.

No obstante el regreso del cierre de negocios no esenciales ha causado gran molestia entre el comercio en general, principalmente entre quienes tienen adeudos que pagar, desde la renta, pagos al Seguro Social, agua, luz, y empleados, en contra de las autoridades en el Estado, pues no reciben ningún tipo de ayuda, pero si los siguen obligando al cierre.

Y LOS VENDEDORES AMBULANTES

Cabe mencionar que en el caso de los vendedores ambulantes también considerados como no esenciales, se estaría por confirmar si se les permitirá continuar vendiendo sus productos y artículos en las banquetas de la zona comercial, o de igual manera tendrá que retirarse de la avenida.