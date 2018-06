La maternidad su prioridad

Ciudad de México

En su despertar a la maternidad, con el pequeño que apenas trajo al mundo en abril, Rachel McAdams vislumbra un porvenir para su niño y su familia muy acercado a sus raíces y alejado de la vorágine de grandes ciudades como Los Ángeles o Nueva York.

Desde que comenzó a conseguir papeles en producciones de alto impacto como Sherlock Holmes o Diario de una Pasión, la canadiense se afincó en Toronto, donde nació, creció, se educó y ha hecho gran parte de su vida. Y así quiere continuar.

"Decidí quedarme aquí porque las películas ya no sólo se hacen en Los Ángeles, se filman en muchas partes del mundo y yo estoy abierta a propuestas de cualquier índole, siempre y cuando me agranden, y a rodar donde sea.

ELIGE SU RESIDENCIA

"Quiero que mi hijo crezca en el mismo ambiente en el que yo me desarrollé, muy amigable, accesible, y Toronto es una ciudad que tiene las mismas facilidades que Los Ángeles o Nueva York. La disfruto, aquí están mi familia, mis amigos, mis conocidos, aquí he estado casi siempre", dijo McAdams en entrevista telefónica desde su casa.

Aunque la actriz nominada al Óscar por En Primera Plana (Spotlight) ha mantenido en total secrecía los detalles de su relación con su novio, Jamie Linden, y el nacimiento de su bebé, del cual se reservó el nombre, aseguró que está disfrutando este periodo maternal.

"Me cambió la vida por completo. No hay mejor experiencia, me ha hecho sentir feliz, eufórica, agradecida con la vida. Disfruto cada momento de mi vida ahora, estoy contenta.

MUY TRANQUILA

"Aquí en Toronto ando en bicicleta, voy al mercado, hago compras, salgo a pasear y no hay nadie al acecho; aprecio esas oportunidades y quiero que todo siga así", apuntó la actriz de 39 años.

Rachel McAdams estrena a fin de mes la película Desobediencia, que coestelariza con Rachel Weisz, y que dirigió el chileno Sebastián Lelio, basada en la novela de la inglesa Naomi Alderman.

"Es una historia con varias encrucijadas, llena de aristas emocionales y que relata el amor entre dos mujeres y sus sentimientos en un reencuentro después de mucho tiempo.

"Me parece que es una historia de amor digna de ser contada. La convivencia con Rachel fue magnífica, ya la conocía, pero no habíamos trabajado a este nivel y siento que ha sido sensacional que hayamos hecho mancuerna", expresó.