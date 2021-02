¡La más veloz!

"Feliz, ya tenía muchas ganas de correr y competir en una carrera y me pareció muy bien mi tiempo, debido a una lesión no había podido correr por un año, mi última carrera fue en agosto del 2019 y esto fue, tal cual, un chequeo para ver cómo andaba y estoy contenta con el resultado", comentó

Su mejor marca en los 5k es 18:53 minutos y la registró en la última competencia oficial en el 2019 así que espera romperla este año.

Noticia Relacionada Doloroso el descalabro para Búfalos

"Este año primeramente Dios que mejore esta situación y tener salud, salir adelante con mi negocio ya que si me vi un poco afectada el año pasado, también quiero poder ver a familiares que debido a la pandemia no he podido", señaló.

Sofía ha venido de menos a más en las carreras atléticas. Hoy en día está en el más alto nivel, peleando codo a codo e incluso superando en varias competencias a las corredoras más experimentadas de esta frontera.

"Es muy satisfactorio ya que hace mucho yo veía a Aída islas y a Nora Suárez, quería correr como ellas y son de las mejores corredoras que ha tenido Reynosa", dijo con emoción.

Sofía García es una atleta de alto rendimiento. Comenzó lanzando jabalina en donde ganó medallas nacionales para Tamaulipas. Es inquieta y muy competitiva, por eso ya está incursionando en otros deportes.

"Solo dos ocasiones corrí el medio maratón pero me inclino más por los 5k. El ciclismo lo empecé a practicar debido a la lesión que tuve, no podía correr pero si me permitía hacer ciclismo, Karina y Aydee del grupo Broncos Reynosa son las que me invitaron a practicar ciclismo, me uní al grupo y me encantó el ciclismo de ruta, también me gustaría algún día hacer un triatlón", finalizó.