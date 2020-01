La más taquillera en Norteamérica

La comedia de acción "Bad Boys for Life" fue la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica en su primera semana, al recaudar 59 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según proyecciones de la industria.

La cinta, estelarizada por Will Smith y Martin Lawrence, es la tercera parte de una serie que no se actualizaba en 17 años. Tuvo un buen desempeño en un fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado de Martin Luther King Jr.

La comedia "Dolittle", con Robert Downey Jr., llegó de segundo con 22,5 millones. Apenas superó a "1917", un drama sobre la Primera Guerra Mundial que fue la cinta más taquillera la semana pasada. "1917", dirigida por Sam Mendes, quedó de tercera con 22,1 millones.

"1917" se ha vuelto popular desde que ganó el premio Globos de Oro para mejor director y mejor drama. El sábado ganó otro premio en las Producers Guild Awards.

Aparte de "Bad Boys", Sony Pictures tiene otras dos cintas en la lista de las diez películas más taquilleras en Norteamérica: "Little Women" y "Jumanji: The Next Level".