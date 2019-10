La más rápida de México

D

ania Amaris Aguillón Ramos camina con su inseparable maleta deportiva al hombro. Como todos los días, se levantó a las 6 de la mañana, entrenó poco más de tres horas y almorzó en la cafetería. Así comienzan los días en el Tec de Monterrey para la mujer más rápida de México, quien por cierto es orgullosamente tamaulipeca. Con una tímida sonrisa saluda a lo lejos y acelera el paso para llegar puntual a la entrevista.

Nació en Reynosa, creció en Mier y hoy es una de las atletas más importantes del país. Venir de un lugar pequeño le ayudó a soñar siempre en grande. Porque no olvida que de niña corría entre la tierra, pero la vida da muchas vueltas y hace unos meses volaba en una pista de Nápoles, Italia dándole la medalla de plata a México con el relevo 4x400 dentro de la Universiada Mundial 2019.

"Los de rancho también rifamos ... ", afirma entre risas mientras se ajusta los "spikes".

Basta con "Googlear" su nombre para darse cuenta que este año ha sido espectacular para "La Saeta" de Tamaulipas, quien además cosechó tres medallas en la Universiada Nacional, (oro en 400, plata en 200 y plata en relevo 4x100) y dos más en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza (oro en 100 y oro en 200).

Hablar de los Juegos Olímpicos es algo que le enchina la piel, porque Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina y aún tiene posibilidades de pelear por un boleto. Fracasar en el intento no le asusta pues si cae se levanta más fuerte.

"Mi sueño ahora es ir a unos Juegos Olímpicos, es algo que muy pocos consiguen y quiero lograrlo para Tokio 2020, estoy consiente de lo que tengo que hacer, estoy más cerca que otros años, mientras más te enfoques es más probable, yo espero dar la marca, si no se da, hay una opción B, que es estar dentro del ranking por puntos y para eso necesito ganar competencias importantes, todo es posible", afirma.

El éxito lo ha sabido trasladar fuera de las pistas, a sus 23 años cursa el décimo semestre de Administración y Estrategia de Negocios.

SUS INICIOS

Nos remontamos al año 2006, cursaba el cuarto grado en la Primaria Club de Leones en el pequeño municipio de Ciudad Mier. Dania ya era la más veloz, el detalle es que no lo sabía.

"Estaban sacando talentos para ir a los Juegos Escolares, nos hicieron muchas pruebas y no fui buena en nada más que en la velocidad, mi profesor Diego Treviño dice que me vio correr y que había una gran diferencia con el resto de las niñas, otro día me sacó del salón para que corriera contra los niños de sexto, para mi fue extraño pero siempre he sido muy competitiva y dije ¡les voy a ganar! y lo hice, así me gané por primera vez el derecho de representar a la escuela, en ese momento me di cuenta que era rápida", comenta con emoción.

Así, el atletismo llegó de golpe a su vida. Tamaulipas tenía un diamante en bruto que por fortuna cayó en las manos correctas, ya que fue su papá el que comenzó a pulirla.

"Nos fuimos al Parque Los Halcones, un terreno de pura tierra que lo usaban para todos los deportes, hasta las vacas andaban ahí, fue la primera vez que corrí 100 metros y se me hacía larguísimo, marqué 13 altos, para mi edad era buen tiempo, mi papá entrenaba a los de secundaria y quedó sorprendido, en ese momento decidió que iba a entrenarme para que fuera al Estatal", relata con lujo de detalle.

Hay carreras que no se olvidan. Como la primera vez que pisó el tartán. Era su debut en un Campeonato Estatal. Por fin iba a correr en el Estadio Marte R. Gómez ¡y con público! . La niña de la "La Frontera Chica" llegó como favorita pero cruzó la meta en el sexto lugar.

Tan solo recordarlo le hierve la sangre, pero ahí entendió que la pista da revanchas.

"Prometí que era la última vez que me ganaban. Al año siguiente rompí el récord Estatal en los 75 metros planos, puede sonar muy presumido pero mi récord en 75 y 150 metros ahí sigue intacto y estoy esperando a la persona que me los rompa, en ese momento ser campeona del estado era lo máximo", indica.

Dania se fue convirtiendo en una maquina de medallas. Su nombre siempre estaba en el podio de la Olimpiada Nacional y eso llamó la atención de las mejores universidades del país. Su elección fue la correcta y gracias a eso hoy brilla a nivel internacional.

"Desde que llegué al Tec de Monterrey mis expectativas cambiaron mucho, antes solo buscaba ser campeona nacional, pero me di cuenta que podía dar mucho más y representar a México".

Correr por Tamaulipas es algo que sigue disfrutando. Ganar es poner en alto el nombre de su tierra. Dicen que la sangre llama y fue en el 2017, aquí en Reynosa, cuando recibió de manos del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el Premio Estatal del Deporte, un momento que nunca olvidará.

"Eso fue dar un paso más en mis objetivos, muy feliz de que reconocieron todo el trabajo que hice, tal vez me despegué un poco de Tamaulipas al momento de venir al Tec de Monterrey, pensé que se habían olvidado de mi, pero con ese premio me volvieron a conocer sobre todo las nuevas generaciones y se dieron cuenta de que hay una persona que está tratando de poner el nombre de Tamaulipas muy en alto y que lucha por inspirar a las siguientes generaciones".

Dania Aguillón busca emular a la velocista más grande en la historia de México, la ex medallista olímpica Ana Gabriela Guevara y porque no, pensar en superarla. Suena difícil, pero en la pista no hay imposibles.

DIANA EN CORTO

-¿Qué te hace enojar?

"Que no me hablen claro y que me digan güey"

-¿Qué te pone feliz?

"El helado y ver a mi mamá"

-¿A que le tienes miedo?

"A las alturas y al agua ... ¡pero si me baño!"

-¿Qué le dirías al Gobernador si lo tuvieras enfrente?

"Que nos pusiera una pista en Mier y que le pusiera mi nombre"

-¿Cual es tu caricatura favorita?

"Bob Esponja"

-¿Tu pasatiempo favorito?

"Ver series en Netflix y cantar, canto muy mal pero me le echo ganas con las de banda y norteñas"

-¿Tu carrera más importante?

"En la Universiada Mundial de Taipei 2017 con el 4x400, fue un gran reto porque yo no corría 400 metros, siento que sacó una parte de mi que yo no conocía"

-¿Tu peor carrera?

"En el 2014 en Xalapa, iba en primer lugar y antes de cruzar la meta me caí, me quedé fuera de la selección de Centroamericanos en 200 metros y del Mundial, pensé que el Tec no me iba a dar la beca, muchos se burlaron"

-¿Qué tan reynosense eres?

"Yo nací en Reynosa y nunca lo he negado, pero casi siempre representé a Mier, allá