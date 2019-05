La mamá le baja el novio

Ciudad de México.

Luego de que Alejandra Guzmán confirmara que está distanciada de su hija Frida Sofía, las versiones sobre el motivo de dicho distanciamiento se centraron en una razón llamada Christian Estrada, modelo y actor que fue novio de Frida Sofía y trabaja con Alejandra Guzmán.

Ante los rumores que señalaban que Christian Estrada era ahora pareja sentimental de Alejandra Guzmán, el modelo aclaró a través de un comunicado que su relación con la Guzmán es sólo laboral.

"No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán", aclaró.

Estrada, quien vive en California, detalló que se encuentra muy feliz por formar parte de un equipo de trabajo tan exitoso como es el de la cantante mexicana, y especifica que ha visto poco a la Guzmán, a quien admira como madre, persona y profesional.

LA RESPETA

"Sobre la señora Guzmán sólo puedo decir mi experiencia con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto, como madre, persona y como profesional".

Al final del comunicado, el también actor, que ha pedido que no lo entrevisten porque no tiene nada que decir, habla de Frida Sofía:

"Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo", se lee.

De acuerdo al programa Suelta la Sopa, Frida Sofía confirmó que Christian Estrada sí mantiene una relación sentimental con su madre Alejandra Guzmán.

Ninguna de las dos se ha pronunciado claramente sobre el asunto; sin embargo, Christian Estrada compartió en su Instagram un mensaje que está dando de qué hablar.

"Christian es un trepador, lo que quiere es ganarse la fama a costa de mi mamá. Por favor ya no le den más publicidad. Me siento humillada, me da asco esta situación y lo que más me duele es ver las prioridades de mi mamá", dijo Frida Sofía.

De igual forma declaró que hace meses no se ven, ya que la considera una persona tóxica. Lo único que por ahora quiere es olvidarse de este trago tan amargo.

Finalmente, aseguró que ´no es la primera vez´ que Alejandra le quita el novio.

Reincide la ´Reina de corazones´

Frida Sofía confesó en una entrevista que Alejandra Guzmán sí le quitó al novio y que no es la primera vez que lo hace y declaró que la Guzmán y Christian Estrada sí mantienen una relación que va más allá de lo laboral.