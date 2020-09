"La maldad de Sarita predominó": Laura Núñez

"No se cumplió el último deseo de José José", comenta Laura Núñez amiga y jefa de prensa del cantante, quien lamenta que se hayan dividido sus cenizas.

"Ella ya había dicho que sí venía el cuerpo del señor a México y a la hora de la hora no respetó nada, pasó de largo algo tan importante como es México. El continente se sintió ofendido de que hiciera lo que se hizo con José, no respetar su última voluntad; porque la última voluntad de José era ser enterrado con su mamá y en la Basílica con una misa con su madre celestial".

Núñez es directa. Opina que "fue algo muy triste en cuestión personal, porque yo sí le había prometido a José que sí le iba a cumplir su última voluntad".

Sarita castigó a México dice de manera contundente la Núñez, al recordar cuando ella misma se enfrentó a la hija menor de "El Príncipe", hace justamente un año. "A pesar de hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo la maldad predominó".

"No se cumplió su deseo y yo le decía a ella, ´no estás castigando a México, no estás castigando al continente, no estás castigando a Pepe, a Marysol o a mí, estás castigando a tu papá; ese era el deseo de él y por algo es la última voluntad de una persona; pero a ella le valió castigar al continente y castigar a México, castigar a la familia; por supuesto eso no le importó e hicieron lo que su santa voluntad, la maldad fue lo que predominó y bueno mandaron la mitad de la ceniza, que yo obviamente siempre he dicho y lo diré, que en esa mitad venía su corazón", expresa.