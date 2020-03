"La lucha no acaba el 9 de marzo"

En entrevista, las integrantes de Las Brujas del Mar, autoras de la convocatoria al paro nacional de mujeres para este lunes 9, relatan cómo se formó su organización ante el incremento de los feminicidios y las violaciones en Veracruz, además de rechazar lo que consideran peligrosos y erróneos ataques del presidente López Obrador y sus "fanáticos". Destacan lo que las moviliza y las cohesiona: la dimensión de la tragedia que padecen cotidianamente las mexicanas de todas las condiciones sociales.

VERACRUZ, Ver.– El 27 de febrero Arussi Unda fue sorprendida por un aviso en la página de Facebook que administra: "Tu página Las Brujas del Mar se retiró", le notificó la empresa.

No fue la primera vez que la colectiva –como se definen los grupos feministas– sufrió un ataque a su página, por lo que Arussi, una de las voceras de Las Brujas del Mar, realizó el procedimiento de apelación, a lo que el servicio de redes sociales le informó en un nuevo mensaje: "Se anuló la publicación de tu página. Apelaste esta decisión hoy (27 de febrero) a las 8:48".

La situación habría quedado como una anécdota más si no fuera porque ocho días antes la organización, creada en septiembre de 2019, se dio a conocer como la responsable del cartel en el que se convoca al paro nacional de mujeres para el lunes 9 de marzo.

Amigos expertos le dijeron a Unda que para cancelar una página de Facebook "tiene que haber reportes masivos sobre sus publicaciones, lo que significa que tiene que haber una organización para ello, es lo que se llama un ciberataque". En el caso de las páginas feministas, dice la vocera de Las Brujas del Mar, es común que lo provoquen "los machistas, los niños rata (adolescentes adictos a los videojuegos) o, por el contexto, a lo mejor fueron los fanáticos del presidente" Andrés Manuel López Obrador.

Diseñado por Arussi Unda, el cartel lanzado el 18 de febrero se viralizó en minutos. Fue compartido por miles de mujeres en redes sociales, entre ellas la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien después cambió de parecer e inició una campaña contra el paro y en apoyo a su marido.

Con la contracampaña y los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador a la legitimidad del llamado, luego de que a él respondieron el PAN y México Libre, el partido de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, devinieron señalamientos y ataques en redes sociales a la colectiva y en particular a Unda, mercadóloga de 32 años nacida y criada en Veracruz, cuya imagen e identidad fue revelada en redes sociales a través de una fotografía en la que aparece sonriente junto a Calderón y con un libro de él en la mano izquierda.

Unda afirma en entrevista que la fotografía que la vinculó con la derecha y los conservadores fue tomada por su papá por lo menos hace un año, al término de un acto político en el puerto de Veracruz. Relata que subió la foto a su página personal de Instagram "en tono de guasa" por haberse fotografiado con "una persona tan polémica" y agregando que "al rato íbamos a ir por un Bacardí". Esto último fue suprimido en la campaña contra ella.

Resalta que también tiene fotos con el grupo de rock Molotov, y que decidió bajar esa imagen de su página de Instagram por lo menos hace seis meses "para no entrar en debate" con las personas que la cuestionaron por ella.

El hecho de que ahora salga a la luz, dice, "me halaga; si alguien durante tanto tiempo guardó esa foto y pensó que algún día iba a servir, sabía que algo grande iba a pasar". Y argumenta: si ese alguien pensó en golpear el movimiento de mujeres, "es lo más ridículo, porque yo no soy el movimiento, ni siquiera pueden atacar a mi colectiva conmigo; las mujeres estamos unidas porque, no importa que seas panistas, priista, de Morena, nos están matando a todas".

La única imagen que existe de Arussi Unda con Calderón fue retomada la tarde del martes 3 y posteada en la cuenta de Twitter de Las Brujas del Mar, en respuesta a un comentario de la colectiva, luego de un anuncio de López Obrador:

"El Presidente de México hoy anuncia que la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial iniciará el #9M, día del paro de mujeres. El gobierno más feminista que ha tenido México, yeah right", reza el mensaje colgado por Las Brujas del Mar a las 9:30 de ese martes.

En su conferencia matutina del día siguiente, López Obrador se refirió al mensaje de la colectiva: "De repente en las redes sociales, un grupo vinculado a un partido de... se ofenden, que por qué van a distribuirse los boletos, y además hasta groseras".

A partir de ese momento, los mensajes negativos hacia las Brujas del Mar se reactivaron en la página de Twitter. Al respecto, Arussi Unda señala que el mensaje de López Obrador es erróneo y peligroso:

"El movimiento feminista nada tiene que ver con la derecha, que son personas que están en contra de la legalización del aborto y han obstaculizado legislar a favor de las mujeres; que el presidente lo haya aventado al aire nos puso en el foco, fue peligroso y nos está poniendo en riesgo".