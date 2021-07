La llevan al cine

DEVOCIÓN ACTUAL

Narrará la historia de la virgen de la Asunción, aunque también incluirá un espacio documental al final, sobre la devoción actual a la figura católica.

"Casi todo va a ser muy local porque aquí fue donde sucedió todo. Vamos a filmar desde el momento que llega de España en el barco y esos capítulos de épocas distintas.

"Y terminamos con un documental de la devoción actual porque la virgen tiene réplicas en Estados Unidos que se han hecho iguales y se le festeja en California, por ejemplo, como se festeja aquí, con cabalgatas, danzas, con la banda,", dijo el cineasta mejor conocido como "Chisco".

El rodaje de Asunción inició el 12 de julio y durará dos semanas y media. Entre el reparto están Franco Méndez, Frank Rodríguez, Paco Saldaña, Karina Hurtado y Juan Manuel Azcona.

REPITE EXPERIENCIA

No es la primera vez que Pérez se embarca en un proyecto fílmico sobre una virgen representativa de Jalisco y la religión católica. Anteriormente fue productor de Virgen de San Juan: Cuatro Siglos de Milagros, disponible en Netflix.

"En esta ocasión no sólo produzco, sino que también dirijo. Me siento muy bien preparado, es un tema que he investigado desde hace mucho tiempo y estoy muy emocionado porque la película se va a poder hacer y que yo voy a ser el que la va a dirigir", comentó.

Sin embargo, para esta ocasión se contará con menor presupuesto, debido a que Asunción se piensa más para el público local, específicamente para los habitantes de Jalostotitlán y Jalisco, que conocen a la virgen.

"Esta película sí queremos que llegue a la altura de la calidad de la otra, pero es con mucho menos presupuesto; fue patrocinada por empresas de Jalostotitlán.

APOYADO POR MUCHOS

"La que nos dio la mitad del presupuesto es Northgate González Market, que está en California, es una cadena de supermercados latinos y otras empresas locales que estuvieron apoyando. A pesar de que será menos recurso, se contará con la misma calidad de imagen y sonido, del arte y del vestuario", comentó.

En el rodaje participarán también César Plascencia en la fotografía, Guillermo Guzmán como sonidista, Uriel Villalobos en la música, Mel Esquivel en el departamento de Arte y Ana Barroso y Paola Ramos en el vestuario. Todos ellos fueron parte del crew de Virgen de San Juan.

El plan para Asunción es que esté en plataformas, cerró el director.

"Nos gustaría primero festivalear la película y después entrar a una plataforma que pudiera estar al alcance de todos, como Virgen de San Juan, que está disponible en Netflix. Queremos que esta película sea un regalo para toda la gente y sea accesible", finalizó.

SERÁ HISTÓRICA

Asunción será una película histórica y por ello se recrearán sets, aunque se harán otros más en VFX por el presupuesto reducido. Además, para el aspecto documental se recopilarán imágenes de la devoción actual.