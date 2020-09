La Liga Interprepas retornará hasta 2021

La Liga Interprepas de Futbol se une a los organismos que han tomado la decisión de no activar sus partidos, pese que en estos momentos están permitidos al estar Reynosa en Fase 2.

Francisco Villarreal, coordinador de la liga, explicó que tras 17 años de llevar a cabo encuentros de futbol ha decidido mejor esperar que la actual pandemia Covid-19 presente un menor riesgo, ya que las mayoría de los futbolistas que conforman los campeonatos (femenil-varonil) son estudiantes.

"La base son las escuelas y vamos de la mano con ellas entonces ahorita no hay clases solamente virtuales por lo tanto los jugadores no pueden acudir a representar a la escuela entonces ellos no tienen permiso por parte de las escuelas", comentó el directivo.

Villarreal destacó que primero es la salud de los estudiantes que conforman los equipos educativos y la intención es no exponerlos a que se contagien de Coronavirus porque este deporte es de mucho contacto.

"Nosotros ahorita no podemos exponer a los muchachos porque se tiene previsto un rebrote en el mes de octubre producto al frío entonces para evitarnos algún problema y que los muchachos no vayan a contagiar a sus familiares optamos hasta que el semáforo esté en verde", dijo.

La Liga Interprepas de Futbol va acorde al calendario educativo por lo que de diciembre a febrero es periodo vacacional entonces probablemente retornaran el 21 de marzo del próximo año.