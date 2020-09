La Liga anuncia las fechas sin Messi

Hace algún tiempo, no muy lejano, cuando La Liga hacía el anuncio del Clásico Español, era normal y hasta lógico ver a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en la publicidad previa a la temporada.

En 2018 esto cambió con la partida del portugués a la Juventus, pues desde entonces, la imagen de estos carteles en redes sociales era la del argentino Lionel Messi.

Ahora, con la situación que vive el sudamericano con el Barcelona en la que no se sabe si continuará como blaugrana o se marchará, obligó a La Liga a anunciar los días en que se jugará el Barcelona vs Real Madrid, Real Madrid vs Barcelona en la nueva temporada, sin la imagen de Lio.

El primer partido será el 25 de octubre del 2020 en el Camp Nou, mientras el segundo en el Santiago Bernabéu se disputará el 11 de abril del 2021.