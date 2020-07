La libra ante Covid-19

Chiquis Rivera ya se sacó el virus, ya dio negativo a una prueba de Covid-19, luego de pasar días con varios síntomas.

"Gracias a Dios ya me libré, pero sí hubo unos días en los que me sentí muy mal y es algo que no le deseo a nadie.", contó.

Sin embargo, a la conductora del programa ´Tengo talento, mucho talento´ aún le falta dar negativo a una segunda prueba para volver a trabajar.

"Yo quiero hacerlo, quiero tomar las precauciones, todo lo que tengo que hacer para sentirme bien, para sentirme segura y la gente que trabaja conmigo", aseguró.

"El sentirse confundida, el sentir que nunca vas a ser normal, como cuando se me fue completamente el olfato o el gusto; yo estaba muy asustada", dijo Chiquis Rivera.