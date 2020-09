La libertad de expresión está garantizada, insiste AMLO en video

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que está garantizada la libertad de expresión y que si hay voces que dicen lo contrario es porque se está transformando la vida pública del país.

Por medio de un video, que subió a sus redes sociales, el titular del Ejecutivo dijo que los medios de comunicación que se quejan de que no existe este derecho es como si se tratara del mundo al revés.

"Nunca habían atacado a un Presidente como ahora. Lo hicieron con Francisco I Madero, el apóstol de la democracia, pero después de eso no hay ningún antecedente de lo que está ocurriendo en la actualidad".

El Presidente dijo que solicitó a su equipo que le hiciera un análisis de contenido de artículos y columnas de ocho diarios nacionales.

"¿Qué encontramos? Que todas las notas, artículos, columnas, están dedicadas a criticarnos, a atacarnos, sin fundamento, en muchos casos viles calumnias".

En su estudio, expuso que de todas las columnas y artículos el 64% tiene que ver con la Cuarta Transformación, pero el 66.3% son negativas a su administración.

"¿Cómo es que dicen que no hay libertad de expresión? Me llena de orgullo, es un timbre de orgullo el que esté sucediendo esto en nuestro país. No soy masoquista, aclaro, pero cuando se transforma como decía el liberal Ponciano Arriaga, 'entre más me golpean más digno me siento'".

El presidente López Obrador dijo que si los medios reaccionan de esa manera es porque "vamos hacia adelante, es decir, se va transformado al país, y que se sepa: nunca jamás vamos a restringir las libertades, no va a haber censura, no habrá persecución a nadie, se va a garantizar a plenitud la libre manifestación de ideas, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Este es el nuevo México, la patria nueva por la que estamos luchado".

En su conferencia mañanera, y también en su mensaje en video por la tarde, el presidente López Obrador se dirigió al Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien en un mensaje el jueves dijo que defenderá la libertad de expresión y el derecho a la información, como emblemas de la salud democrática de la nación.