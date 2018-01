LA LEYENDA CONTINÚA

El Santo Jr, es más que un nuevo luchador, es el continuador de la Leyenda del Enmascarado de Plata. Apenas rebasa los 20 años de edad pero el “chamaco” sabe perfectamente lo que significa portar esa hermosa capucha. Primero fue su abuelo (El Santo), luego su padre (El Hijo del Santo) y ahora le toca ser la tercera generación del personaje más famoso que ha tenido la lucha libre mexicana.

“Es una gran responsabilidad y estoy muy agradecido con mi padre por darme la oportunidad de seguir portando la máscara que mi abuelo le heredó, sé que es un nombre importante, pero mi padre no me hubiera dejado utilizarlo si él no hubiera visto mi capacidad, al final lo que importa es lo que diga el público porque el Santo Jr., es para ellos”, afirmó el joven deportista.

Aunque heredó la sangre, la máscara y hasta el nombre, el Santo Jr., asegura que su estilo es único.

“A pesar de que soy la tercera generación de este nombre, siento que El Santo tenía su estilo, el Hijo del Santo tenía su estilo y yo vengo a demostrar mi propio estilo porque a pesar de que utilizamos el mismo nombre y utilizamos la misma máscara, somos tres personas distintas”, señaló.

Con todo lo que significa llevar el nombre de El Santo, el nuevo plateado está empezando desde abajo, picando piedra como todos los novatos y visitando arenas chicas, medianas y grandes.

“Todo el público es importante para mi, todas las arenas en las que me pueda presentar ninguna es más y ninguna es menos, si hay algunas que tal vez están más bonitas que otras, algunas serán muy humildes pero todas son importantes, en todas las arenas se suda y se sangra igual”, comentó antes de subir al encordado por primera vez en Reynosa, en donde su padre siempre ha sido muy querido y respetado.

“Es la primera vez que me presento en Reynosa y estoy emocionado y muy contento de venir para acá, se que es un público exigente, un público que sabe. Tuve la oportunidad de compartir esquina con mi papá aquí en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, y ahora me tocó en Reynosa sin él, espero que la gente me reciba siempre bien, yo vengo con toda la confianza de que mi trabajo ha sido bueno y les voy a dar lo que ellos esperan de la tercera generación del Santo”, dijo el luchador técnico.

En su casa siempre se ha respirado la lucha libre pero fue hasta que cumplió 12 años que empezó a entrenar bajo las órdenes del maestro Solar. Ha practicado diferentes estilos y parte de su preparación la hizo en Japón así que no es ningún improvisado. Su meta en el 2018 es apostar por primera vez su máscara y buscar un campeonato importante.

“Apenas tiene un año que debuté, esperamos que sean muchos años de El Santo Jr., a mi me encantan los retos, lo he dicho desde antes de debutar, me encanta enfrentar a buenos rivales”, sentenció.

El Santo Jr. se presentó con el pie derecho en la Arena Deportivo Reynosa, ganó haciendo su llave favorita, la “de a caballo” y comenzó a ganarse la admiración de la afición fronteriza.





