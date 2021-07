La legislación tendrá ´efecto escalofriante´

Las demandas podrían ser entabladas por activistas que están en contra del aborto y que se enteraron después de haber hablado con la mujer que abortó después de seis semanas de gestación.

"Van a haber muchos patrones diferentes que podrían dar lugar a un caso", dijo. Sin embargo, la propuesta "no está desechando la manera habitual en que funciona el sistema judicial: va a seguir habiendo un juez, declaraciones y la barra será elevada, antes de que se paguen los honorarios".

El objetivo final, agregó, es incentivar a los que practican abortos para acatar la ley en lugar de luchar contra eso en la corte.

Ellos no pueden "evitar fácilmente eso", comentó Seago.

"Tienen que hacer una declaración pública, colocarla en un sitio en la web y decir que no están haciendo citas después de seis semanas de embarazo".

La propuesta no permite que los violadores demanden, aunque los que están a favor del derecho a abortar dicen que la redacción ofrece una endeble protección, ya que la mayoría de las violaciones y ataques sexuales no son reportados y no dan como resultado una condena.

Y LOS INDUCIDOS

La mayoría de los abortos en Texas fueron prohibidos después de aproximadamente 20 semanas. Los abortos inducidos por la píldora fueron prohibidos a las 10 semanas. Una persona que practique un aborto debe realizar un sonograma a la mujer 24 horas antes del aborto y darle información acerca de los riesgos médicos, alternativas de aborto y ayuda disponible para las que decidan continuar con el embarazo.

Más de 56 mil 600 abortos fueron realizados a residentes de Texas en el 2019, de acuerdo con estadísticas estatales; la mayoría de ellos fue en el primer trimestre del embarazo.

Los proponentes de la ley celebraron su firma.

"La Legislatura y el gobernador le dieron prioridad a esta histórica legislación, y con su firma, ¡aproximadamente 50 mil vidas humanas preciadas serán salvadas en Texas tan sólo el próximo año!", comentó Chelsey Youman, de la Acción para la Coalición Humana, una organización que está en contra del aborto.

El Derecho a la Vida de Texas catalogó la firma de la propuesta como una "victoria emblemática", aunque dijo que una medida más integral seguía esperando ser votada en la Legislatura.

"El Derecho a la Vida de Texas les recuerda a nuestros funcionarios electos el solemne deber que tienen de proteger las vidas de nuestros ciudadanos, especialmente la de los texanos más vulnerables e inocentes que están en el vientre. La firma del Decreto Latido del Corazón de Texas marca un paso histórico en la batalla para proteger la vida", dijo la organización.

CONDENAN SU APROBACIÓN

Dyana Limon Mercado, directora ejecutiva de Planificación Familiar Texas Vota, la división política de las filiales de Planeación Familiar en Texas, dijo que el límite de las seis semanas representaba una prohibición efectiva contra los abortos en el estado.

"Cuando uno considera el tiempo que se necesita para confirmar el embarazo, hay que considerar las opciones y tomar una decisión, programar una cita y acatar todas las restricciones que los políticos han implementado para las pacientes y los que practican los abortos; una prohibición de las seis semanas prohíbe básicamente el aborto", agregó.

Amy Hagstrom Miller, jefa de Salud Completa para la Mujer, que es una clínica en donde se practican abortos y cuenta con cuatro lugares en Texas, comentó que la ley tendrá un "efecto escalofriante".

Anteriormente, manifestantes habían reportado falsamente a las clínicas de Salud Completa para la Mujer ante oficiales de salud estatal por supuestamente tener un permiso erróneo para los calentadores de agua, por no mantener los protocolos de distanciamiento social durante la pandemia, y otras infracciones regulatorias, dijo.

"Los falsos reportes interrumpen lo servicios de atención médica y esta cultura de amenazas y acusaciones está diseñada para intimidar a los que practican abortos", señaló.

Aproximadamente el 90 por ciento de las mujeres que acuden a las clínicas de Salud Completa para la Mujer tiene más de seis semanas de embarazo, informó The Texas Tribune.

SUPREMA CORTE DEMANDAS SOBRE LAS RESTRICCIONES

La clínica ha demandado a Texas sobre las restricciones sobre el aborto y ganó un caso en el 2016 que fue presentado a la Suprema Corte.

La propuesta enfrentó la oposición de más de 300 abogados de Texas que dijeron que socavaba las reglas establecidas hace mucho tiempo y al sistema legal, incluyendo el que una persona debe ser afectada para demandar.

La ley también podría permitir que alguien entable una demanda en el condado en donde vive en contra de una clínica para abortar, e impedir que el caso sea transferido a un lugar diferente.

En la práctica, dicen los expertos legales, podría ser más costoso y difícil que los que practican abortos logren una defensa legal ante un juez que está a cientos de millas de distancia, y podría permitir que los que están en contra del aborto sean escuchados en las cortes que ellos consideren que podrían ser más empáticas.