La Juventus tropieza en Lyon

El Lyon sorprendió a la Juventus, que solo al final mostró vitola de favorito y tendrá que remontar en Turín un marcador incómodo, superado por un cuadro inferior, pero intenso, agresivo en los duelos, sufridor cuando no tuvo el balón, siempre con carácter.

La Juve apretó de inicio, como en un centro de Cristiano Ronaldo que se envenenó y causó una alarma que no se prolongó. A partir de ahí, y hasta el descanso, mandó el Lyon. Los futbolistas del equipo francés se impusieron por voluntad. Luego llegó el fútbol. Y arribó también la velocidad en las acciones de ataque y la codicia para colocar rematadores en el área. Una acción de estrategia le dio alas al equipo: Toko Ekambi tocó con la coronilla para que la pelota impactase en el larguero.

No se dio por enterada la Juve hasta que se vio cerca de una derrota incómoda. No se inmutó con los aspavientos de Sarri desde el banquillo. A Cristiano lo contuvieron a base de ayudas cada vez que recibía. Dybala no compareció hasta pasada la hora de partido. El argentino ejerció demasiado tiempo, literalmente, de falso nueve. Cuando se fue unos metros atrás o cayó a la derecha, con Higuaín en el campo, todo cambió para su equipo.

Mientras llegaban las estrellas juventinas, el Lyon fue a lo suyo y tuvo filo y habilidad para aprovechar un resquicio que le dio el partido. Apenas pasada la media hora, De Ligt tuvo que abandonar su lugar en el centro de la zaga porque un topetazo en la cabeza le hizo manar sangre. Contra 10 hombres, el Lyon volcó el juego hacia una banda izquierda por la que ya estaba haciendo daño. De allí se había marchado Danilo para ejercer como central de emergencia. Y entre Cuadrado y Bentancur no taparon un boquete por el que entró Aouar hasta la línea de fondo. La remontó, incluso. Y eligió entre varios rematadores para acabar la jugada. Tousart, un llegador, envió la pelota a la red.

El gol dejó noqueada a la Juventus, que pasó un suplicio hasta el descanso, superada por un rival que la movió, le hizo bascular y perseguir. El Lyon se desató, con Toko Ekambi arrancando las pegatinas a los centrales y un coro de recuperadores que llevaban el partido en una dirección, la de la meta de Szczesny. Pero el receso les atemperó y resituó a la Juventus, que subió líneas para recuperar la pelota y darle continuidad al ataque. Con Ramsey e Higuaín buscó contundencia y remate. Tuvo brío, pero le faltaron herramientas para adentrarse en el repliegue del rival por más que CR se activase y Dybala, partiendo desde más atrás, acabase por llegar al partido. Al argentino le anularon un gol, y quizás le escamotearon un penalti, en un final en el que la Juve exhibió el poderío que se le supone. Demasiado tarde.